Elevi ai Şcolii Gimnaziale Livada au susţinut serbări dedicate mamei

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) al Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” Livada a derulat proiectul „E ziua ta, mămico !”.

Activităţile derulate sunt: confecţionarea de mărţişoare, felicitări şi fotografie (tehnici folosite: embosare, decupare, origami ş.a.); identificarea şi selectarea tipurile de documente necesare din CDI (poezii despre mama); lectură (în ritm propriu, fluent, corect, expresiv) poezii dedicate mamei; compunerea unor versuri închinate mamei; vizionarea unui film documentar despre semnificaţia zilei de 8 martie; audiţie muzicală şi oferirea mărţişoarelor, felicitărilor şi fotografiilor realizate de tineri pentru mamele lor.

Activitatea s-a derulat în perioada 18 februarie – 7 martie 2019, la care au participat clasele pregătitoare A şi B, a I-a A, a II-a A şi B, a III-a A, B şi C, a IV-a A şi B, a V-a C şi D, a VI-a C, a VII-a C, precum şi beneficiarii proiectului “Armonie prin mişcare şi educaţie. Coordonatorii activităţilor au fost profesorii: Dindelegan Simona, Andreica Voichiţa, Berinde Eniko, Huja Simona, Vântu Ioana, Hepcal Iuliana, Bărbuş Viorica, Vas Ileana, Kato Nicoleta, Sasca Elena, Seer Anna şi profesorul documentarist Szalay Miklos Attila. Proiectul a fost susţinut financiar şi material de profesorul documentarist.

În acest context, s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: Educarea respectului faţă de fiinţa cea mai dragă – mama; Formarea şi exersarea deprinderii de a realiza şi dărui mărţişoare si felicitari; Educarea unui comportament ecologic, a unei gândiri ecologice, de a folosi materialele ecologice în realizarea darurilor.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesorul Szalay Miklos Attila.