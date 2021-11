Elev de la C.N. Mihai Eminescu, premiat într-un proiect naţional

Luca-Andrei Culcean, elev în clasa a XII-a B la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare, a fost premiat recent în cadrul Galei premiilor Academiei Descoperă-ţi Pasiunea în IT 2021.

Evenimentul a fost organizat recent, marcând încheierea a celei de-a VII-a ediţii a programului „Academia DpIT”, în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune produse tech dezvoltate de tinerii inovatori în timpul programului de educaţie practică şi mentorat pe care l-au urmat timp de şase luni.

Elevul sătmărean Luca-Andrei Culcean face parte din echipa Eaglescode, distinsă cu Premiul Special oferit de compania Nagarro pentru aplicaţia Rreports. Potrivit informaţiilor furnizate de directoarea Colegiului, Natalia Boloş, Luca-Andrei este un elev silitor, având-o ca profesoară de informatică pe d-na Nicoleta Şandor. El a dat teste şi a participat la interviuri pentru a fi selectat în echipă.

RReports este o aplicaţie menită să faciliteze comunicarea dintre cetăţeni şi primării. Astfel, oricine poate să trimită sesizări către administraţiile locale într-un mod simplu şi rapid, direct de pe telefonul mobil. Designul este intuitiv şi modern, iar semnalarea problemelor este mai încurajatoare ca niciodată, urmând ca, după trimitere, rapoartele cu probleme să fie văzute pe platforma primăriilor, iar acestea pot să trimită un răspuns către utilizatorul care le-a semnalat.

Aplicaţia a fost realizată de elevii: Bogdan Andrei de la Gymnasium Tiergarten Berlin, Germania, Gheorghe-Daniel Bîrsan de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, Denisa-Maria Bodea de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, Andrei-Ionuţ Buzgo de la Colegiul Naţional ”Gheorghe Şincai” din Baia Mare, Luca-Andrei Culcean de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare, precum şi Grigore-Gabriel Trifan de la Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” din Tecuci. Echipa a fost mentorată de timişoreanul Florin Laudat de la Nagarro.

Comisia de jurizare

Asociaţia „Descoperă-ţi pasiunea în IT” (DpIT) a organizat joi, 4 noiembrie 2021 festivitatea de încheiere a celei de-a VII-a ediţii a programului „Academia DpIT”, în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune produse tech dezvoltate de tinerii inovatori în timpul programului de educaţie practică şi mentorat pe care l-au urmat timp de şase luni.

Comisia de jurizare a fost formată din Assoc. Prof. Simona Motogna – vicepreşedinte al Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (Preşedintele comisiei de jurizare), Alex Burciu – Solution Architect & Angel Investor la Fortech​, Ionuţ Muntean – Group Leader Innovation and University Relations la Bosch Engineering Center Cluj / Bosch România​, Marinel Moraru – Machine Integration Lead la Accenture Industry X, Florin Fleştea – Technical Lead la Nagarro​, dr. ing. Ovidiu Stan – director al Compartimentului pentru Relaţia cu Mediul Socio-Economic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca​, Adrian Pintean – inspector şcolar de specialitate informatică la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj​ şi Andrei Kelemen – director executiv al Cluj IT Cluster​.

“Ne bucurăm că şi în acest an am putut susţine visele a 110 elevi şi studenţi care au recompensat comunitatea cu 18 produse inovative finite care promit să schimbe lumea în una mai sigură, mai eficientă şi mai “smart”. Ne dorim să să fie o experienţă importantă pentru aceşti copii minunaţi care învaţă tehnologia din mers şi nu le este uşor, fiindcă sunt nevoiţi să facă un salt peste generaţii”, spune Liliana Ştefan-Cazacu, preşedintele Asociaţiei DPIT, organizatorul programului.

Au fost premiate 76 de persoane – 52 de elevi, 10 studenţi şi 14 mentori, cu premii în sume de bani şi produse în valoare totală de 5.700 de euro.