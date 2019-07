Elena Udrea s-a întors în ţară şi renunţă la statutul de refugiat

Elena Udrea a anunţat că s-a întors în România şi a renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica, spunând că se poate apăra mai bine din ţară. Udrea spune că a intrat în ţară luni prin Vama Giurgiu.

“Da, m-am întors în România. Am renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pentru care s-a întâmplat abia acum. (…) Aşa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în ţara mea şi am aşteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce. Vreau să îmi cresc copilul acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă“, scrie Udrea în anunţul ei de pe Facebook.