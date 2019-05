Elek Benedek: Baza Match Point este o bijuterie pentru tenis

Ne spune arbitrul principal al turneului pe care Satu Mare îl găzduieşte

Cupa Match Point la tenis de câmp a început sâmbătă la baza sportivă Match Point din Satu Mare. Este un turneu care va avea meciuri şi în primele zile ale acestei săptămâni.

La start s-au prezentat 36 de sportivi din mai multe localităţi precum Satu Mare, Oradea, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Baia Mare, Salonta, Bistriţa, Şimleu Silvaniei. Ei aparţin categoriilor de vârstă de 10, 12 şi 16 ani, masculin şi feminin.

Arbitrul principal al turneului este Elek Benedek, cel care are peste 1.600 de meciuri internaţionale în scaun, la seniori şi senioare, excluzând meciurile copiilor şi juniorilor. Elek Benedek a arbitrat sportivi importanţi din tenisul mondial, a avut chiar şi o semifinală la Bucureşti din cadrul Open-ului ATP, respectiv un sfert de finală WTA la Budapesta.

Elek Benedek poate fi considerat sătmărean având în vedere că a trăit 38 de ani la Satu Mare. Noi am profitat de ocazie şi i-am adresat câteva întrebări arbitrului Elek Benedek.

În rândurile următoare prezentăm o parte din răspunsurile pe care ni le-a oferit. Întregul interviu îl puteţi vedea azi la emisiunea Panoramic Sportiv care începe la ora 17:30 pe Informaţia TV.

Bine aţi revenit la Satu Mare! Cum vă simţiţi aici?

Îmi face plăcere să revin la Satu Mare unde am trăit 38 de ani. N-am mai fost aici de doi ani, pentru că anul trecut, când a fost Trofeul Sătmarului, eram la un turneu internaţional. Revenind la Satu Mare, mă cuprinde nostalgia, îmi amintesc de anii pe care i-am petrecut aici.

Cum vi se par condiţiile de la Match Point?

Mereu observ schimbări în bine aici la baza sportivă. Sunt diferenţe de la cer la pământ. Am început meseria de arbitraj în anul 1987, la Campionatul Naţional de copii de 10, 12 şi 14 ani. Au fost vremuri bune, dar de când s-a făcut clubul Match Point, baza aceasta este o bijuterie. :i o spune un om care a umblat prin mai multe ţări. Ca peisaj, ca frumuseţe, este printre primele dintre cele pe care le cunosc.

Ce înseamnă un astfel de turneu pentru copiii de 10, 12, şi 16 ani?

Au o importanţă maximă deoarece degeaba te antrenezi 10 ore, dacă nu ai ocazia să aplici ceea ce ai învăţat la antrenamente. Jucătorii profesionişti au ajuns sus pentru că au participat şi participă la foarte multe turnee. Poţi să fii cel mai bun la antrenament dacă nu te apasă dorinţa de a câştiga.

Cum priviţi tenisul din România?

Se vede un fenomen foarte clar de 3-4 ani. Îmi amintesc când s-a calificat România în Grupa Mondială de Fed Cup, am arbitrat la Budapesta când Simona şi cu fetele au câştigat grupa în finală cu Ucraina. De atunci nu le-am mai arbitrat. Se vede o schimbare în ţară pentru că înainte la turnee aveam 70% băieţi, restul fete, iar acum fetele sunt în proporţie de peste 60 % la majoritatea turneelor. Îmi aduc aminte de mine. Dacă nu erau Năstase şi |iriac, nu cred că ne-am fi întâlnit vreodată în aceste condiţii. Am început şi eu să joc tenis la 14 ani, jucam şi handbal de performanţă şi nu numai. Tenisul a rămas în viaţa mea, mi s-a împlinit visul să devin arbitru, şi sunt de 32 de ani. Anul acesta vreau să mă retrag din arbitrajul internaţional de scaun. În 1 iunie împlinesc 64 de ani şi am decis că ajunge în scaun. Mai am un an şi un pic până la pensie, nu mă voi lăsa nici după.

Ce ne spuneţi despre arbitrii de tenis de câmp din ţara noastră?

Avem arbitri consacraţi şi cred că suntem în creştere. Asta este şi ideea mea, trebuie să mă retrag să lăsăm loc pentru tineret. Experienţa este experienţă, iar la un moment dat nici nu mai araţi aşa bine în scaun. În ţările în care tenisul este la un nivel ridicat, şi arbitrajul este tras în sus. Nu poţi să ai campioni mondiali sau cinci Federer şi trei Simone fără să ai arbitri internaţionali. Avem arbitri buni nu numai la Bucureşti, ci şi la Braşov şi în alte părţi. Sunt dispuşi să asculte sfaturile noastre, ale celor cu o mai bogată experienţă.

Pe când vă mai avem la Satu Mare?

Nu ştiu dacă voi mai avea turneu la Satu Mare anul acesta. Mi se pare că în vară a mai cerut Călin în iunie, sau iulie. Dacă nu voi fi delegat la meciuri internaţionale, atunci voi veni cu plăcere.