EDUCAŢIE: Profesorul pedofil din Buzău, suspendat de la catedră

Profesorul de desen care ar fi fost primit la ore la o şcoală şi la un liceu, deşi figura în Registrul naţional automatizat al persoanelor condamnate pentru infracţiuni sexuale cu minori, a fost suspendat de la catedră, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Buzău solicită lămuriri din partea conducerilor celor două unităţi care l-au angajat, faţă de care şi poliţiştii fac acum cercetări.

Decizia suspendării acestuia a fost luată de comun acord între IŞJ Buzău şi conducerile şcolii şi liceului în care cadrul didactic funcţiona. ‘De astăzi profesorul respectiv nu mai intră la catedră, este o măsură pe care am luat-o vineri seară, la ora 20.00 împreună cu conducerile celor două unităţi de învăţământ, urmează ca astăzi să analizăm situaţia şi să luăm măsuri în consecinţă’, a declarat, pentru Agerpres, inspectorul general şcolar al IŞJ Buzău, Daniela Palcău. Totodată, cele două instituţii de învăţământ vor trebui să explice cum a fost posibil ca profesorul de desen să fie primit la ore deşi figura în registrul persoanelor care au comis infracţiunisexuale. ‘Nu aveam de unde să ştiu pentru că cele aproximativ 7.000 de cadre didactice angajate în învăţământul buzoian sunt angajaţii unităţilor de învăţământ care la începutul fiecărui an şcolar solicită din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău un certificat de integritate comportamentală. Dacă există înscrisuri acolo, unităţile de învăţământ iau măsurile care se impun. Nu avem noi cunoştinţă, în sistem sunt 7.000 de persoane şi 62.000 de elevi. Conducerile ar fi trebuitsă ştie, de aceea am spus că o să luăm măsuri în consecinţă. Astăzi vom face adrese oficiale să vedem ce s-a făcut şi care este situaţia’, a mai precizat Daniela Palcău. Conducerile a două instituţii de învăţământ din municipiul Buzău, o şcoală gimnazială şi un liceu, sunt cercetate de poliţişti pentru că i-ar fi permis unui cadru didactic, contrar legii, să profeseze deşi figura în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale şi fusese condamnat recent, cu suspendare, şi pentru trafic de droguri, potrivit unor surse.