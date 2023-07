Educaţie: Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele de la Titularizare 2023

Sub jumătate dintre profesori, mai exact,48,68% dintre candidaţi au luat peste nota 7 la concursul de titularizare desfăşurat pentru ocuparea locurilor din învăţământ.

Câte lucrări scrise au fost peste media 7? Câţi concurenţi s-au retras când au văzut probele?

Detalii în continuare

Dacă la nivel naţional 11.448 de lucrări scrise au fost peste media 7, la Satu Mare, 173 de candidaţi (44.93%) au obţinut note peste 7 (şapte). În acest an nota finală este formată doar din cea de la proba scrisă, inspecţiile la clasă fiind anulate, în contextul grevei generale din Educaţie. Doar candidaţii cu medii peste 7 se pot angaja pe posturile cu viabilitate de peste 4 ani, adică pe perioadă nedeterminată – acest lucru fiind similar cu „titularizarea“.

Reamintim că Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare, a scos la concurs în acest an peste 6.800 de posturi titularizabile. Pentru a obţine statutul de titular (angajarea pe perioadă nedeterminată), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Pe specializări, situaţia posturilor „titularizabile“:

• „Educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.154);

• Învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (962);

• Profesori în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică (953);

• Educator puericultor (695).

Din cei 32.000 de candidaţi înscrişi la concurs, peste 2.600 s-au retras când au văzut subiectele şi alţi 2.700 au lipsit. Dintre cei rămaşi în concurs şi care au predat lucrările, adică 23.829, 48% au obţinut note peste 7 (şapte). Procentul a fost şi în acest an la acelaşi nivel cu sesiunea anului trecut (48,68%) şi cu peste 4 puncte mai mare faţă de rezultatele din 2021 (44,47%). Rata notelor între 5 şi 7 este în uşoară creştere comparativ cu anul trecut< 33,45% faţă de 32,91%.

Din promoţia curentă, 44,99% dintre candidaţi au obţinut note peste 7 (şapte), procent relativ apropiat de nivelul înregistrat în anul anterior (45,83%) şi superior celui din anul 2021 (40,63%), anunţă Ministerul Educaţiei.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul Ministerului în data de 26 iulie. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în şedinţele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 şi 28 iulie.