EDUCAŢIE: Concurenţa la stomatologie a fost mai mare decât la medicină generală

“În primul rând, stomatologia, ca farmacia, dar diferă abordarea, este o profesie în care la finalul studiilor de universitare de licenţă ai drept de liberă practică, ceea ce nu este puţin”, a declarat Ecaterina Ionescu, prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, la emisiunea InfoEdu, de pe TVR Info. În acest an, concurenţa la Facultatea de Stomatologie a fost de peste 3,7 de candidaţi pe loc, în timp ce la medicină generală au fost peste 3,4 candidaţi pe loc.



Conform unui comunicat al UMF Carol Davila, la Facultatea de stomatologie sunt 201 locuri finanţate de la buget şi 100 locuri cu taxă pentru anul universitar 2023-2024. La admitere s-au înscris 748 de candidaţi.

Ecaterina Ionescu: În domeniul medical, noi am păstrat concursul de admitere la materiile de bază: biologie, respectiv chimie, fizică, la alegere, dintotdeauna. În ceea ce priveşte numărul candidaţilor, ne păstrăm într-o oarecare constanţă. E drept, cu mici fluctuaţii de la an la an în ceea ce priveşte specializările reglementate sectorial. (…) În fiecare an ne facem un bilanţ al evaluării concursului de admitere şi a specializărilor cerute pe piaţa muncii. Sunt nişte explicaţii. În primul rând, stomatologia, ca farmacia, dar diferă abordarea, este o profesie în care la finalul studiilor de universitare de licenţă ai drept de liberă practică, ceea ce nu este puţin.Îţi permite să te angajezi foarte repede. În al doilea rând, este o profesie liberală, cu posibilitatea de a-ţi deschide, fie pe cont propriu, un cabinet, fie de a profesa, cum spun, foarte bine. În al treilea rând, condiţiile de exercitare a profesiei să ştiţi că nu diferă faţă de cele din Vest.

Ecaterina Ionescu: Peste 98% suntem în sistem privat, adică foarte puţini dintre noi lucrează în sistem public. În ultimul rând, e de luat în calcul şi faptul că sub aspectul furnizării serviciilor sau tipurilor de servicii stomatologice nu este nicio diferenţă. Turismul stomatologic există în România, vin din afară, din Uniunea Europeană să se trateze aici.