Ediția a VI-a ”Blind Date with a Book” are loc vineri în sala de lectură “Gheorghe Bulgăr” a Bibliotecii Judeţene

Credeți că a sosit momentul pentru un mic răsfăț ieşit din comun, care să vă ajute să vă înbogăţiți spiritual şi cultural deopotrivă? SamStudia și Biblioteca Județeană, prin Informația Zilei, vă invită din nou vineri, 28 februarie, între orele 15:00-18:00 în sala de lectură “Gheorghe Bulgăr” a Bibliotecii Judeţene, la ”Blind Date with a Book”! “Continuăm tradiţia şi ne întoarcem anul acesta cu aceeaşi propunere – o întâlnire pe nevăzute cu o carte… sau mai multe… Căutați-o, găsiți-o, iar apoi descoperiți-o cu adevărat! Iar dacă v-a impresionat ideea sau alte acțiuni ale noastre, puteți să ne sprijiniți proiectele viitoare cu o mică donație”, transmite Darian Ienășoiu – membru fondator SamStudia. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu au participat la edițiile anterioare, conceptul este simplu. Pornind de la principiul ”Nu judeca o carte după copertă”, voluntarii SamStudia au ales vreo 200 de cărțulii drăguțe pe care le-au primit de la sătmăreni de bine și de la bibliotecă, le-au îmbrăcat frumos identitatea și le-au pus câte un indiciu. Dumneavoastră veniți, vă plimbați printre cărți și alegeți ce vă inspiră. Le duceți apoi acasă și singura obligație este cea morală, de a citi cartea. Dacă vreți însă să faceți și dumneavoastră un gest frumos pentru comunitate, puteți să ne ajutați cu mici donații. Toți bănuții din donații vor fi folosiți la proiectele pe care SamStudia le face pentru sătmăreni, precum ”Hexatlonul Liceelor”, Clubul de lectură ”Cititorul”, ”Poeziua”, ”Lecții în alte direcții” sau Festivalul ”La Dâmburi”. Misiunea SamStudia este să ”dezvoltăm comunitatea oferind putere tinerilor”. SamStudia este de părere că tinerii sunt cei care trebuie să-și construiască o viață din consecințele deciziilor care se iau astăzi în comunitate. Deci tinerii ar trebui să aibă un aport cât mai consistent la construirea Sătmarului de mâine, care ar trebui să reflecte nevoile și interesele lor. Astfel SamStudia este o platformă prin care tinerii pot să-și manifeste ”de facto” ideile și inițiativele și să contribuie activ la modelarea comunității locale de mâine. Totodată, exercițiul în sine al implementării de proiecte, cu toate obstacolele pe care le presupune, este un inestimabil antrenament pentru proiectele pe care le vor desfășura în viitor, antrenament de care beneficiază voluntarii SamStudia. Credem cu tărie că această oportunitate de dezvoltare personală, coroborată cu implicarea activă în comunitatea locală, duce la formarea unor generații de profesioniști sătmăreni care aduc împreună aptitudini performante, un sistem de valori sănătos orientat spre plus de valoare în comunitate și atașament față de aceasta. Abonează-te acum Online!