Ediţia a doua a Trofeului Cutezătorii Munţilor s-a bucurat de succes

10 echipe s-au întrecut la teorie, prim ajutor, orientare, escaladă, proba culturală

În perioada 12-14 iulie s-a desfăşurat un nou eveniment memorabil, semnat de Asociaţia Cutezătorii Munţilor. Este vorba de Trofeul Cutezătorii Munţilor, ediţia cu numărul doi.

La Luna Şes în tabăra de corturi, dar şi pe un spectaculos traseu montan spre Vârful Pietroasa, 10 echipe s-au întrecut în probele de teorie, prim ajutor, orientare, escaladă şi în proba culturală. Printre altele, la escaladă s-a concurat mixt, pe categorii sub 14 ani şi peste această vârstă, iar la orientare au fost şase categorii, fete şi băieţi, tot cu aceleaşi categorii de vârstă.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a zeci de copii şi tineri, de la Centrul FARA Foyer, voluntari antidrog (CPECA), Casa de tip familial Maria din Satu Mare, echipe din Franţa şi Austria. Întreaga echipă (organizatori, participanţi, simpli spectatori) a avut aproximativ 80 de persoane. Mai precizăm că din ţară au venit persoane din judeţe precum Maramureş, Sibiu, Bihor şi Satu Mare.

Printre altele s-au organizat concursuri surpriză, s-au construit scaune din resturi vegetale şi crengi.

La finalul aventurii, clasamentul final arăta în felul următor: 1.Paris, 2.Fulger, 3.Oiţa Bucuriei, 4.Emoticonii, 5.Power Puff, 6.Şoimii Carpatini, 7.Echipa Bună, 8.Varga Maria, 9.Ştrumfii, 10.Bee Marin.

Echipa câştigătoare i-a avut în componenţă pe Tudor Birtoc, Samira Tamas, Mirela Birtoc şi Gheorghe Birtoc.

”Am încurajat şi susţinut participarea tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv centre de plasament, dar şi de asistenţă maternală. Am invitat inclusiv familii cu copii cu dizabilităţi. Am avut parte de darurile naturii, afine, zmeură, frăguţe, flori şi peisaje de vis, dar şi de multă conexiune, muncă în echipă, curaj şi depăşiri ale propriilor limite. Totul sub atenta supraveghere a voluntarilor noştri şi ai echipei Salvamont Satu Mare”, ne transmit organizatorii de la Asociaţia Cutezătorii Munţilor.

La capitolul parteneri s-au numărat Informaţia Zilei, Salvamont Satu Mare, CPECA, DGASPC.