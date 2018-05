Echipajul Colegiului Tehnic Unio-Traian Vuia – locul III la un concurs de limba engleză

Recent, elevi ai Colegiului Tehnic Unio-Traian Vuia au participat la Concursul judeţean de comunicare şi creaţie în limba engleză „English Speaking-TechnoRules Contest”, organizat la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare.



La secţiunea TechnoRules, ciclul superior al liceului echipajul format din elevii Gati Ionuţ (XI A), Balla Szilard (XI C) şi Fedor Erik (XI C) a obţinut premiul III.

La concurs au participat următoarele licee tehnologice şi vocaţionale din judeţ: Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi, Colegiul Tehnic Unio-Traian Vuia, Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii Ion I. C Brătianu, Liceul Tehnologic George Bariţiu, Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu şi Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Palade.

Informaţiile ne-au fost transmise de profesoara Cornelia Bălan Pop.