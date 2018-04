Echipa YouthBank vă invită din nou, azi, la “Întâlnire pe nevăzute cu o carte”

”Marchează data de 13 aprilie în calendar! Fă cunoașterea să crească prin lectură, precum iarba, sau pășește desculț, vulnerabil,spre misterul din cărți la Blind Date with a Book! Te invităm să părăsești monotonia cotidiană și să te scufunzi în dramele literaturii. Bing Bang-ul are loc VINERI 13 APRILIE la sala de lectură ”Gheorghe Bulgăr” a Bibliotecii Județene Satu Mare, de la orele 15.00. BE THERE!”

Acesta este îndrăznețul mesaj pe care tinerii voulntari YouthBank l-au lansat recent către dumneavoastră. În concret, ajutați de Biblioteca județeană și de câțiva sponsori cu spirit civic, voluntarii YouthBank s-au hotărât să ofere cărți sătmărenilor. La urma urmei, este greu să găsim cadou mai frumos decât cunoașterea, nu-i așa? Cărți, dar nu oricum. Misterios! Deoarece, dacă veți alege să vizitați Sala de lectură Gheorghe Bulgăr a Bibliotecii Județene în această după-amiază, veți putea să vă alegeți cartea, nu după copertă, ci după indicii. Câtă încredere aveți în propria intuiție? Vă încurajăm să participați. Nu pentru ca Informația Zilei este, ca întotdeauna partener al Echipei YouthBank, ci pentru că suntem convinși că merită. Iar dacă acești elevi frumoși reușesc să vă cucerească și pe dumneavoastră, nu uitați că este vorba despre o acțiune caritabilă.

YouthBank este un proiect civil de bugetare participativă realizat de tineri, pentru tineri. ”How cool is that?!” ar spune voluntarii. Nu știu dacă reușesc să transmit prin rânduri de ziar entuziasmul din sufletele lor, dar e acolo. Promit!

Despre YouthBank v-am mai spus. Un proiect multiplicator de atitudine proactivă în rândul tinerilor,care a împânzit Europa și este implementat cu succes la Satu Mare de către Asociația SamStudia, pentru al treilea anconsecutiv. Tot de atunci e și Informația Zilei alături de ei. Și cum am putea să nu fim, când adresează una dintre cele maiarzătoare probleme ale micii noastre urbi, și anume dezinteresul? Dezinteresul angajatului la locul de muncă, dezinteresul pietonului care aruncă gunoi pe trotuar sau al șoferului care parchează ostentativ, îngreunând traficul și dezinteresul acelui funcționar care… știți dumneavoastră.

Ei YouthBank formează niște tineri care se implică activ în comunitatea lor, benevol. Nu pentru că n-ar fi destul, dar

merg mai departe. Îi transformă pe acești tineri în multiplicatori, care să ajute alți tineri să seimplice activ în dezvoltarea comunității. Și mai mult, îi finanțează. Da, ați citit bine. 10 elevi de liceu, adună bănuți timp de jumătate de an, ca să finanțeze prin concurs, ideile oricăror alți elevi. Asta se întâmplă în Satu Mare de trei ani de zile.

Prin programul YouthBank,s-au vopsit bănci în parcuri, s-au lansat cărți, s-au organizat excursii educative, seminarii de orientare în carieră, competiții sportive, ateliere de pictură, vernisaje, chiar și mini-festivaluri în curtea școlii. V-ați imaginat vreodată că tocmai copiii noștri sunt capabili să facă toate acestea? Uite, chiar le-au făcut! Noi suntem curioși ce proiecte ne vor surprinde anul acesta și suntem siguri că dacă-i sprijiniți și dumneavoastră, vor depăși din nou așteptările.

Deci, azi de la 15:00, la Sala de Lectură ”Gheorghe Bulgăr”, ne dăm ”Întâlnire pe nevăzute cu o carte”. Noi vom fi acolo.

Dumneavoastră?