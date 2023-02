Echipa StarTech de la Colegiul Naţional Slavici a luat locul I la o competiţie de robotică FTC

În perioada 28 – 29 ianuarie 2023, echipa de robotică StarTech de la Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare a organizat împreună cu echipa de robotică Clever Core a Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare primul demo de robotică din judeţul Maramureş – BEYOND Clever Demo – la Centrul de Instruire si Marketing al C.C.I. Maramureş, unde au participat echipe din diverse regiuni ale ţării. Cele două echipe s-au unit într-o colaborare bazată pe prietenie şi pasiune pentru robotică în organizarea unui asemenea eveniment, având la bază regulile asociaţiei americane FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), în cadrul căreia echipele se pot pregăti pentru etapele regionale şi naţională.

Competiţia FIRST Tech Challenge, înfiinţată în 1989, este organizată pe plan internaţional de Asociaţia FIRST, iar la nivel naţional, în România, mişcarea de robotică este susţinută de Asociaţia “Naţie Prin Educaţie”. În România sunt înscrise peste 200 de echipe de robotică, implicând peste 3.000 de elevi în domeniul educaţiei STEM (Science Technology Engineering Mathematics).

Informaţii despre eveniment

Informaţii despre desfăşurarea evenimentului am primit de la profesoara Timea Kabai, al cărei text îl redăm în cele ce urmează.

Programul evenimentului din perioada 27-29 ianuarie 2023 a cuprins următoarele:

• Vineri, 27 ianuarie – Acces la check-in, standuri, repetiţii la terenurile de joc

• Sâmbătă, 28 ianuarie – Check-in, festivitatea de deschidere, driver’s meeting, inspecţii tehnice, meciuri de calificare

• Duminică, 29 ianuarie – meciurile din semifinale, finale şi festivitatea de premiere

În afara acestor evenimente, care ţin strict de un demo de robotică, echipa StarTech a făcut o surpriză plăcută tuturor participanţilor prin prezenţa unei invitate speciale – Simona POP – o scrimeră română specializată pe spadă, laureată cu bronz la Campionatul European din 2015 şi câştigătoare a medaliei de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2016 cu echipa României, de la care am aflat cheia succesului prin muncă, perseverenţă şi ambiţie.

Despre meciurile de robotică FTC şi nu numai…

Fiecare meci în terenul de joc durează două minute şi 30 de secunde şi este alcătuit din trei părţi: 30 de secunde de autonomie, în care robotul trebuie să ia propriile decizii, urmate de două minute de telecomandare. Sezonul competiţional actual, denumit Power Play constă în colectarea de conuri şi plasarea acestora pe joncţiuni de diferite dimensiuni, pentru a acumula cât mai multe puncte.

Pentru noi toţi, au fost două zile cu meciuri palpitante, pline de adrenalină care ne-a oferit tuturor ocazia să observăm impedimentele de care ne putem lovi în timpul meciurilor cu robotul, să consolidăm legăturile de prietenie între echipe şi mai ales să reuşim să împărtăşim experienţele noastre în First Tech Challenge într-o atmosferă competitivă de impact.

De asemenea, ne bucurăm că am avut ocazia să ne testăm atât cunoştinţele despre regulile acestui sezon prin implicarea membrilor noştri Chivari Tudor şi Stan Patrik pe posturile de referee (arbitri), cât şi abilitatea de comunicare ca comentator în cadrul meciurilor prin persoana lui Coman Darian, toţi elevi din clasa a X-a B (profil real, specializarea matematică-informatică).

Toate aceste evenimente au fost experienţe de neuitat pentru noi, buna dispoziţie fiind întreţinută datorită tuturor echipelor participante. Astfel, în timpul pauzelor unii participanţi erau nerăbdători de a face poze cu mascotele, alţii erau puşi pe cântec şi dans sau pe sport, executând câteva flotări pentru reducerea emoţiilor, dar am sărbătorit printr-un tort delicios şi ziua de naştere a unui membru din echipa Robocorns (Baia Mare), iar la finalul zilei, toţi participanţii s-au distrat în cadrul unui After Party de neuitat!

Rezultate

Cu puţine ore de somn în ultima perioadă şi diverse probleme apărute pe parcurs, echipa StarTech a reuşit să îşi îndeplinească scopul şi să construiască al treilea robot din acest sezon. Orele de muncă asupra robotului au fost recompensate la finalul meciurilor de calificare prin obţinerea Locului 1, menţinându-şi clasarea apoi şi în urma meciurilor din finală, alături de echipa #Phoenix din Cluj Napoca, cu care au reuşit să obţină şi cel mai mare punctaj – un HighScore de 189 puncte pe alianţă.

Pe lângă acest rezultat, echipa StarTech a obţinut şi cel mai important premiu al competiţiei, WINNER ALLIANCE CAPTAIN, succes ce înglobează atât un robot performant în teren cât şi activitatea generală a echipei.

Locul 2 a fost ocupat de echipa Modus Vivendi (Oradea), în alianţă cu Clever Core (Baia Mare), iar Locul 3 s-a acordat echipei Mironobot (Paşcani) în alianţă cu Robocorns (Baia Mare). Toate echipele au primit diplome de participare.

Impresii şi concluzii

Organizarea evenimentului DEMO BEYOND CLEVER a creat pentru noi, echipa StarTech, o experienţă de neuitat de colaborare cu echipa Clever Clore, împreună cu care am trăit emoţii, bucurii, implicare, am exersat spiritul de echipă, înţelegerea şi am rezolvat orice piedici apărute pe parcurs.

Pentru noi, acesta a fost al treilea demo din acest sezon, sprijiniţi fiind de sponsorii noştri, cărora le mulţumim pentru că se încred constant în performanţele noastre. În continuare, ne aşteaptă o perioadă de foc, de pregătiri intense pentru etapa regională, care va avea loc în perioada 16-19 februarie la Bucureşti.

Reuşita acestui eveniment major s-a datorat atât membrilor echipelor Clever Core şi StarTech cât şi membrului StarTech Alumni – Thomas Varga, care a dat dovadă de implicare şi spirit de echipă, ducând alături de noi acest Demo pe culmile succesului. Membrii echipei StarTech implicaţi în organizarea demoului au fost: Alexandra ANGHELUŞ, Amalia BĂRBUŞ, Tudor CHIVARI, Darian COMAN, Emanuel GURALIUC, Marcus NICHITA, Evelin NIRI, Marius RÉVÉSZ, Patrik STAN, coordonaţi de mentorii prof. Timea KABAI şi Zsolt KABAI.