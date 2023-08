Echipa sătmăreană B-Robo Team, în Tabăra Naţională de Robotica Esentza Summer Camp de la Beclean

Tabără devenită deja tradiţie pentru pasionaţii de robotică din toată ţara, Esentza Summer Camp oferă experienţe unice tuturor participanţilor, elevi şi mentori.

Participă la Esentza Summer Camp zeci de tineri valoroşi, talentaţi, inovatori şi plini de ambiţie, care ne inspiră pe fiecare dintre noi prin munca, perseverenţa şi pasiunea lor pentru inovaţie şi tehnologie!

În perioada 24-30 iulie 2023 a fost organizată prima serie a taberei, la care au participat şi membri ai echipei sătmărene de robotică B-Robo Team, alături de mentorul lor, prof. Horea Adrian Jurge.

Programul taberei a fost unul intens, cuprinzând cursuri FTC, dezbateri, activităţi de team building, provocări, vizite tematice şi divertisment. Chiar şi reprezentanţi ai Poliţiei au fost prezenţi în tabără, încurajând tinerii să-şi „programeze” foarte bine mişcările atunci când vine vorba de alegerea anturajului sau testarea unor noi provocări.

Participanţii au avut ocazia de a vizita extensia UTCN Bistriţa, unde profesori universitari au susţinut cursuri SolidWorks 3D, CAD, a avut loc şi o dezbatere privind Networkingul FTC. Roboticienii au vizitat şi atelierele celor de la Megatitan, sponsorul oficial al echipei Esentza Robotics, au făcut corelări şi comparaţii între sistemele folosite de ei în domeniul roboticii şi cele existente în firma din Beclean.

O prezenţă mult aşteptată şi apreciată a fost Ana Popescu de la Naţie prin Educaţie, workschop-urile tematice suţinute de ea, precum şi dezbaterile cu membrii echipelor de robotică şi mentorii acestora de fiecare dată sunt interesante, incitante, constructive şi motivaţionale.

Activităţi în tabără

Dintre activităţile desfăşurate în tabără, din care participanţii au învăţat şi descoperit lucruri noi amintim: Demo-ul de robotica cu tema sezonului #7 Power Play, provocarea de construire a unui robot în 2 zile care să ridice conurile de pe high junction, Treasure Hunt. Dornici de a fi printre cei mai buni şi la activităţile non-tehnice, membrii echipei B-Robo Team obţinut locul I la Treasure Hunt.

Pentru prima dată în tabără de la Beclean, s-a organizat şi un concurs de inovare, “ESENTZA SUMMER CAMP by MEGATITAN”, destinat echipelor participante în Tabăra Naţională de Robotică, 2023 Participanţii (echipele de robotică) şi-au putut depune proiecte pentru cele 2 secţiuni ale concursului, respectiv: 1) Materiale, tehnologii şi produse inovative, automatizare procese, robotică etc. şi 2) Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie, metode de economisire a energiei.

”Smart Sort”, proiect coordonat de Adi Chivari, membru al echipei B-Robo Team, în colaborare şi parteneriat cu Şcoala de robotică Smart RobotX, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, extensia Baia Mare şi Alu Menziken, a fost invenţia care a clasat echipa pe locul I la Concursul de Inovare.

Un alt ingredient care nu putea lipsi din tabără a fost distracţia, timpul de calitate petrecut de tineri socializând, participand la drumeţii, excursii, campionat de tenis şi fotbal şi la diferite provocări. Primăria oraşului Beclean a pus la dispoziţia participanţilor biciclete, pe tot parcursul şederii lor acolo. Au fost în drumeţii, la Băile Figa, au vizitat Bistriţa şi diferite obiective turistice locale.

Spiritul First Tech Challenge şi comunitatea FTC sunt modele, etalon de prezentat şi promovat pentru tinerii noştri.

Membrii echipei B-Robo Team sunt recunoscători că au avut ocazia să trăiască o astfel de experienţă care se doreşte a avea un ecou pozitiv şi efecte pe măsură în noul sezon! Ei transmit şi pe această cale mulţumiri echipelor Esentza şi mentorului lor de suflet, prof. Nicula Cristian Mircea, inspector şcolar general din Bistriţa Năsăud pentru găzduire, ospitalitatea generoasă şi pentru programul bogat din tabără.