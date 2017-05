Echipa “Ioniţă G. Andron” din Negreşti, la ONSS

La Caracal a avut loc în perioada 4- 7 mai faza finală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la handbal fete – liceu. A participat la această competiţie în calitate de câştigătoare a fazei de zonă, echipa Liceului Tehnologic “Ioniţă G. Andron” din Negreşti, alături de reprezentantele judeţelor Alba, Brăila, Braşov, Iaşi, Prahova, Olt şi a municipiului Bucureşti.



“Am trăit o premieră pentru liceul nostru: prima participare la faza naţională la un sport de echipă. Am mai avut campioni naţionali la atletism”, a spus la întoarcerea acasă antrenorul echipei, profesorul Nelu Handrău. Un profesor de sport care obţine, an de an, prin elevii lui, tot mai multe trofee.

Lotul echipei care a reprezentat judeţul Satu Mare la acest turneu final a fost alcătuit din: Serghianca Simina, Matiaş Andrea, Maniţă Dana, Anton Anda, Paul Laura, Cânţa Valentina, Gavrău Fabiana, Puiu Ioana, Crişan Roxana, Lişcă Claudia, Demeter Teodora, Ghiriti Andreea şi Andriuca Iulia.

A fost singura echipă alcătuită din jucătoare nelegitimate la un club sportiv şi singura reprezentantă a liceelor tehnologice din ţară. Astfel se explică obţinerea doar a locului şapte, un loc de nivel naţional onorabil pentru handbalul sătmărean.