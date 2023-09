FOTBAL: Echipa de start în meciul cu Kosovo!



Naţionala României de fotbal se pregăteşte să încheie seria meciurilor din luna septembrie. Marţi, de la ora 21:45, va primi vizita reprezentativei din Kosovo.

Meciul este programat să se joace pe Arena Naţională din Bucureşti şi se va vedea în direct pe postul de televiziune Antena 1.

”Vor fi schimbări cu siguranţă în meciul cu Kosovo. Mi-e greu să spun câte vor fi, n-aş spune-o, oricum, înainte de meci, aceste lucruri fac parte din procesul de pregătire a partidei. Contează să putem alerga, să putem câştiga dueluri, va fi o confruntare fizică. Vă spun că sinceritate că aşteptăm un joc şi mai dificil decât a fost cu Israel. Kosovo are în componenţă jucători care joacă meci de meci în campionatele de top şi vin aici să-şi joace ultima carte. Kosovo are un joc complex, se implică în contacte, în dueluri, acceptă adversitatea, duelurile unu contra unu. E o echipă care are jucători cu calitate, îndemânare. I-aţi văzut şi în tur că în orice moment pot face diferenţa!”; a declarat luni Edi Iordănescu.

Acesta s-a decis asupra echipei de start:

ROMÂNIA: 12. Moldovan – 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 5. Screciu, 8. Cicâldău, 9. Puşcaş, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 14. Hagi, 15. Burcă, 20. Coman. Selecţioner: Edward Iordănescu

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. M. Marin, 7. Alibec, 13. Mihăilă, 17. Bîrligea, 18. R. Marin, 19. Olaru, 21. Moruţan, 22. Camora, 23. Sorescu