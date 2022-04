Echipa de robotică „StarTech” de la CN Ioan Slavici, la etapa naţională First Tech Challenge

Echipa de robotică „StarTech” de la Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare a participat la Campionatul Naţional de Robotică First Tech Challenge, organizat de Asociaţia “Naţie prin Educaţie” ce a avut loc la Bucureşti în perioada 1-3 aprilie 2022.

Cu o astfel de provocare, elevii care participă la acest program dezvoltă abilităţi în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematica (STEM) dar şi abilităţi de muncă în echipă, comunicare eficientă şi colaborare.

Anul acesta, prima probă a fost dedicată interviurilor care reprezintă primul contact direct al fiecărei echipe cu juraţii şi care a fost organizat în sistem online. În cele 20 de minute ale interviului, toţi membrii echipei au demonstrat, prin răspunsurile lor, implicarea totală în concurs şi au convins juriul că sunt pregătiţi pentru a doua etapă a concursului.

Prima zi a competiţiei FIRST Tech Challenge a fost una încărcată cu emoţii. Sala Polivalentă din Capitală avea să găzduiască, timp 3 zile, 48 de echipe din toată ţara, care s-au remarcat prin modul de amenajare a spaţiului de prezentare, de suvenirurile oferite echipelor concurente (stickere, steguleţe, insigne, brăţări etc.), precum şi prin elementul inovator în construcţia robotului. Astfel, echipa „StarTech” şi-a amenajat standul, dar s-a şi împrietenit cu alte echipe, fiind implicată în activităţi de voluntariat în cadrul evenimentului. Au fost însoţiţi de mascota Colegiului Naţional „Ioan Slavici”, leul Salvi, cu care au dat „click” unei atmosfere pline de voie bună.

În ziua a doua a avut loc inspecţia tehnică, un control al roboţilor, pentru a se verifica dacă îndeplinesc criteriile concursului. Robotul Skywalker, cu care s-au prezentat, nu a depăşit 19 kg şi dimensiunile de 45×45 cm, criteriile esenţiale ale concursului, şi nici nu a încălcat vreuna dintre celelalte reguli tehnice. Până la finalul celei de-a treia zi au urmat meciurile de calificare, în alianţă cu echipele cu care au fost trase la sorţi, în total 6 meciuri/echipă. Bucuria a fost mare, StarTech câştigând 4 meciuri din 6. Spre finalul călătoriei, în cadrul echipei lor, au înfiinţat un nou departament< Departamentul de bună dispoziţie!

Declaraţiile participanţilor

„A trecut o săptămână de când ne-am întors acasă de la naţionala competiţiei de robotică FIRST Tech Challenge, însă efectele celor 3 zile petrecute la Bucureşti încă se resimt şi probabil se vor mai simţi mult timp.

Acum putem spune, mai hotărâţi ca niciodată, că FTC ocupă un loc printre cele mai valoroase experienţe la care un tânăr licean din România poate lua parte, şi asta pentru că înseamnă mai mult decât a construi şi programa un robot în câteva luni. Am lucrat în fiecare weekend, iar înainte de competiţii ne-am întâlnit zilnic, după ore în clubul nostru de robotică. De la începutul sezonului şi până acum, toţi membrii echipei noastre, precum şi toţi ceilalţi tineri din ţară care au participat, au „suferit” o schimbare< împreună am învăţat cum să lucrăm pentru acelaşi ţel, cum să fim atenţi la detaliile tehnice şi la toate posibilele situaţii neprevăzute, dar şi unii la alţii. Am învăţat că acolo unde pasiunea şi munca se combină, peste ceva timp vor ieşi lucruri măreţe. Să faci ce-ţi place, acolo unde-ţi place este sloganul nostru şi credem în el, împreună suntem mai buni, mai puternici şi mai eficienţi. Experienţa primei participări la etapa naţională a echipei de robotică FTC ne-a făcut să ne conştientizăm punctele tari şi punctele slabe, ne-a adus multe experienţe noi şi unice, cu idei de îmbunătăţiri pentru viitor, atât pentru elevi, cât şi pentru mentori.

Şi, nu în ultimul rând, prin obţinerea Locului 2 la etapa regională am primit o diplomă care ne oferă un loc la facultatea de robotică, fără admitere!

Concluzia celor 3 zile la Bucureşti? Frumos, valoros, plin de inspiraţie! Mai venim şi la anul! ”

Membrii echipei „StarTech” din sezonul #6: Alexandra Angheluş, Marius Révész, Bogdan Iuhasz, Alexandra Olah, Sara Dănuţ, Bogdan Gavrău, Marian Dragoş, Patrik Stan, Mihai Nilgesz, Patricia Paţi, Marcus Nichita, Vivien Hobor, Izabela Opra, Adina Copcea, mentori – prof. Kabai Timea şi Kabai Zsolt.