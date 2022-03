Echipa de robotică de la CN Ioan Slavici îşi continuă voluntariatul

De la profesoara Timea Kabai de la Colegiul Naţional Ioan Slavici am primit un comunicat legat de implicarea tinerilor din echipa de robotică FTC StartTech- RO151, pe care îl redăm mai jos.

“Suntem oameni, puteam fi oricare dintre noi azi în Ucraina. Aşadar, am ales să nu stăm, ci SĂ NE IMPLICĂM DIRECT. După orele de curs, ne-am deplasat cu donaţiile noastre direct la vama Urziceni, iar un coleg este voluntar activ în fiecare zi la vama din Halmeu, alături de Parohia Ortodoxă din Halmeu. Alături de #oamenifaini de la #AsociaţiaEliezer, coordonată de dl. Anton Varga, în cursul zilei de 28 februarie 2022 am distribuit diferite alimente, produse de igienă pentru copilaşii mici, apă, ceai şi cafea. Am văzut oameni cu ochi înlăcrimaţi, speriaţi, ne-au sensibilizat mamele cu copiii, care călătoresc de mult timp singuri şi am înţeles mai bine ca oricând cât de importantă este umanitatea şi solidaritatea.

Am învăţat că atunci când vrei să faci o faptă bună comunicarea vine de la sine şi recunoştinţa se înţelege orice limbă ai vorbi.

Echipa este înscrisă din anul 2019 ín programul BRD First Tech Challenge, coordonat în România de Naţie prin Educaţie.”