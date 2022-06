Echipa de juniori A1 de la Viitorul Vetiş, mândrie judeţeană!



Comportare excelentă la turneul semifinal din Alba Iulia

Aşa cum probabil ştiţi, Viitorul Vetiş este campioana judeţului Satu Mare la juniori A1. Echipa antrenată de Cristian Popa şi Cosmin Anton se comportă excelent şi pe plan naţional.

La etapa interjudeţeană din 6 şi 10 iunie, sătmărenii n-au întâmpinat probleme cu CS Crişul Aleşd (Bihor), scor general 7-1. A urmat turneul semifinal Zona 1 de la Alba Iulia din perioada 15-19 iunie. Aici, Viitorul Vetiş a câştigat grupa fără să primească gol. Din patru meciuri, sătmărenii au câştigat trei, iar unul s-a încheiat cu o remiză albă.

Mai exact, în primul meci, Viitorul Vetiş – Sticla Arieşul Turda (Cluj) s-a încheiat 0-0. Apoi, băieţii lui Cristian Popa şi Cosmin Anton n-au stat la discuţii cu AFC Unirea 1924 (Alba), scor 5-0, după care au umilit ACS Bradul Vişeu (Maramureş) cu 6-0. În ultimul meci, sătmărenii au câştigat cu 8-0 meciul cu CS Şoimii Lipova (Arad).

“Turneul a fost greu, dar cu o reuşită deplină. Suntem în primele patru echipe din ţară, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi. Am avut acel trac de început, am remizat 0-0, dar meciul l-am controlat, ocaziile au fost de partea noastră. Am fost mult peste celelalte echipe, suntem la un nivel superior. Am avut o perioadă aglomerată, cu foarte multe meciuri în judeţ, după care la faza interjudeţeană şi acest turneu semifinal. Urmează turneul final unde ne bucurăm foarte mult că am ajuns“, ne-a declarat antrenorul Cristi Popa.

Federaţia Română de Fotbal a schimbat datele turneului final, astfel că acesta se va disputa în zilele de 27 şi 28 iunie la Buzău. Celelalte trei echipe calificate: CS Sporting Piteşti, CSM Alexandria, AFC Metalul Buzău.

Viitorul Vetiş la ultimul meci: Rareş Oşan – Raul Matioc, Luca Crainic, Raul Apai, Paul Micle, Ionuţ Tite, Denis Lazăr, Nandor Pop, Maris Duca, Rareş Mureşan (cpt.), Horvat Kevin/ Şerban Palage – Patric Tamas, Daniele Bodan, Darius Ştef, Flaviu Bob, Alexandru Orbulescu, Schvaczkopf Armin. Antrenori: Cristi Popa, Cosmin Anton.