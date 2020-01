Echipa Colegiului Național Ioan Slavici – din nou pe locul I la competiția celor mai buni roboți

Începând din acest an școlar, echipa de robotică STARTECH a Colegiului Național Ioan Slavici face parte din proiectul BRD FIRST Tech Challenge România. A primit din partea organizatorilor competiției un grant în valoare de 5.000 de Euro, constând dintr-un kit de robotică, o imprimantă 3D, trusă de scule și teren de joc.



Elevii din clasele a IX-a și a XI-a au făcut cunoștință cu FIRST Tech Challenge, iar dintre aceștia s-au înscris pentru a proiecta, construi, programa și opera roboți. Sunt copii pasionați de tehnologie și educație STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ei concep și construiesc un robot cu care intră în competiția BRD First Tech Challenge România.

Echipe și rezultate

Echipele participante au fost obligate, începând din acest an, să participe la câte două demo-uri, ce sunt organizate în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020 de către echipele veterane.

Fiind în primul an, pentru a se familiariza cu această competiție, reprezentanții echipei colegiului – elevi din clasele a IX-a și a XI-a, însoțiți de cei doi mentori: profesorii Kabai Timea (mentor non-tehnic) și Kabai Zsolt (mentor tehnic) – au participat la trei demo-uri: Bistrița (5-7 decembrie 2019), Hunedoara (11 ianuarie 2020) și Cluj Napoca (18 ianuarie).

La primul demo, echipa a luat locul IV, iar la celelalte două au fost fericiții câștigători ai locului I. Nimic din toate aceste realizări remarcabile, obținute la o vârstă la care se pun pietrele de temelie ale carierei pe care și-o doresc și, implicit, a viitorului lor nu ar fi fost posibil fără studiu, muncă, creativitate, perseverență de a testa de sute de ori un mecanism până când totul iese perfect. Nu în ultimul rând, ei au dat dovadă de sacrificii prin reducerea timpului lor liber. Pe lângă pregătiri, echipa trebuia să scrie un jurnal tehnic în limba engleză, în care s-a consemnat evoluția proiectului, cu toate activitățile din cadrul fiecărei întâlniri, un plan de marketing și management, deoarece trebuie să aibă un buget propriu, prin finanțări.

Etape viitoare

Următoarea etapă este participarea la competiția regională, organizată la Cluj în perioada 6-9 februarie 2020, iar mai departe, câștigătorii la Campionatul național la Cluj-Napoca în perioada 27 – 29 martie 2020. În final, șapte echipe se vor califica la Campionatul Mondial de la Detroit ce va avea loc în perioada 29 aprilie – 2 mai 2020.

Opinia unei participante

Mai presus de roboți și știință, elevii au învățat prin intermediul acestui program să-și atingă adevăratul potențial lucrând în echipă și luând decizii strategice.Una dintre participante la demouri, Erdei Sonia-Manuela, având rol de programator, spune:

“Demo-ul de la Hunedoara a fost al doilea la care am participat. A fost un demo plin de emoții, stres și fericire în același timp. Toate acestea creșteau pe măsură ce câștigam meci după meci. În tot acest timp, reușeam să colaborăm cu membrii celorlalte echipe construind astfel și o relație de prietenie. Am învățat din această experiență că mai mult contează munca în echipă desfășurată sub presiunea timpului. În concluzie, am fost foarte bucuroasă când am văzut că munca noastră a dat roade, mai exact în momentul în care am aflat că ne-am clasat pe locul I.”

Despre BRD FIRST Tech Challenge România

BRD FIRST Tech Challenge România își propune să încurajeze elevii de liceu să utilizeze principii de inginerie în domeniul roboticii, într-un mediu competitiv.

BRD FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din România este organizată de Asociația Nație Prin Educație iar anul acesta a ajuns la cea de-a patra ediție, stabilind noi recorduri în ceea ce privește numărul de participanți. Astfel, în ediția curentă, 2019-2020 reunește 215 de echipe de robotică și circa 3000 elevi de liceu din toată țara. Companii precum BRD, Dedeman, Fundația Romano-Americană, Volkswagen, dar și multe alte firme mai mici, sponsorizează întregul proiect. Suma necesară pentru dotarea unui liceu nou introdus în proiect este de 5.000 de euro.

De ce robotica?

Robotica se utilizează în prezent și din ce în ce mai mult în viitor în viața noastră de zi cu zi. Construirea și punerea în funcțiune a unui robot este o provocare pentru elevi care îi inspiră pe să lucreze interdisciplinar. Un robot trebuie în general “să simtă”, pentru a primi informații despre mediul înconjurător. Informațiile însă nu folosesc dacă robotul nu “înțelege” ce se petrece, să construiască planuri, să evalueze situații, etc. Un robot însă ar fi inutil dacă nu ar putea să facă ceva: să se deplaseze, să transforme în mod intenționat mediul înconjurător, să exploreze, adică să acționeze.

Despre competiția FIRST Tech Challenge

În fiecare sezon, echipele primesc o temă, referitor la ce anume trebuie să știe să facă robotul, pentru care se pot aduna puncte. Tema acestui sezon al competiției internaționale FIRST TechChallenge este SKYSTONE și se referă la orașele viitorului. Un meci se desfășoară pe un teren special de joc, Sunt două alianțe a câte două echipe fiecare, care se generează înainte de meciurile de calificare. În fiecare alianță (roșie, respectiv albastră) sunt câte doi roboți care au la dispoziție două minute și jumătate de joc. În primele 30 de secunde (perioada autonomă) roboții trebuie să câștige puncte repoziționând fundația, ducând cuburile. La sfârșitul perioadei autonome roboții trebuie să se parcheze.

În următoarele 2 minute (perioada telecomandată) echipele punctează ducând cu robotul cuburile – obiecte asemănătoare cu piesele de legoduplo, dar mai mari (Stone) – și punându-le pe fundație pentru a forma turnuri cât mai înalte. Cuburile sunt livrate în depozit de un jucător. În ultimele 30 de secunde (din perioada telecomandată), numite End Game, roboții pot să mute fundația, să pună un element propriu (capstone) în vârful turnului și au voie să parcheze robotul în colțul terenului corespunzător fiecărei echipe.

Competiția este înscrisă în Calendarul concursurilor naționale școlare – fără finanțare MEC.

Mulțumiri sponsorilor

În afară de grantul obținut, competitorii au avut nevoie de un telefon Motorola E5, 2 bucăți Gamepad Logitech, panou pentru terenul de joc și alte piese componente pentru robot și întreținerea celor 28 de participanți la demouri. Având în vedere costurile ridicate pentru transport, masă, cazare pentru perioada concursului, echipele au avut nevoie de susținere financiară.

Pe această cale, dorim să mulțumim pentru încrederea și sprijinul sponsorilor noștri principali: RewnaPrest SRL, TBA RO SRL, Draxlmaier, Safety Center, Varga Conf, Design Service, Esedra, Dezmembrări Mercedes, precum și părinților, echipei CNIS și tuturor susținătorilor.

”Nu putem decât să ne bucurăm că în orașul nostru există astfel de firme și sperăm că ni se alătură și alții care sprijină performanța elevilor cu potențial creativ, pe care ar trebui să-i ținem în țară, să-i încurajăm și să-i stimulăm”, adaugă participanții.

Activitățile pot fi urmărite pe pagina de facebook: http://facebook.com/startech1234.