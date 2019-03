Echipa Colegiului Naţional Mihai Eminescu a participat la un concurs de robotică

Echipa Perpetuum Mobile a Colegiului Naţional Mihai Eminescu a participat la un concurs la Cluj-Napoca în perioada 1-3 martie la etapa regională.

Acolo a obţinut premiul II la secţiunea Design şi calificarea la etapa naţională, care va avea loc la finalul lunii martie, la Bucureşti.

Desfăşurarea competiţiei

La competiţia de la Cluj au participat 32 de echipe din Transilvania. Pe parcursul a trei zile, echipele au avut de înfruntat mai multe probe. Una dintre probe a constat într-un interviu în faţa juriului, care a evaluat multiple activităţi desfăşurate de-a lungul etapelor de pregătire: proiectarea şi construcţia robotului, organizarea echipei şi colaborarea cu echipele concurente, promovarea competiţiei şi a performanţelor proprii, atragerea de fonduri de la sponsori şi gestionarea acestora. Toate progresele echipei au fost înregistrate într-un jurnal, Engineering Notebook. Apoi au urmat serii de jocuri de calificare, în care s-au confruntat două alianţe formate din câte două echipe.

Desemnarea câştigătorilor

Competiţia s-a încheiat cu desemnarea câştigătorilor şi a echipelor calificate în etapa următoare. Echipa Perpetuum mobile a Colegiului Naţional Mihai Eminescu, din Satu Mare, este formată din elevii: Şandor Tudor (din clasa a VIII-a), Durla Paul (IX B), Mădăras Paul (IX C), Gavriş Casian, Oprea Călina (X A), Cadar Andrei, Moroşanu Tudor, Pop Gabriel, Şipoş David (X B), Gavriş Antoniu (XI A), David Dan, Lazăr Răzvan, Marciuc Ştefania, Pop Bogdan, Stan Ioana (XI B). Îndrumarea elevilor este asigurată de treiprofesori-mentori: Rotaru Liviu, Şandor Nicoleta şi Durla-Paşca Elenita.

Despre competiţie

Competiţia internaţională de robotică FirstTechChallenge a intrat anul acesta în al treilea sezon competiţional. Competiţia românească derivă dintr-o competiţie internaţională, cu originile în Statele Unite ale Americii, unde organizaţia First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) a început încă din 2002 să desfăşoare astfel de concursuri. Treptat s-a extins în mai multe ţări ale lumii, printre care şi în România, din sezonul 2016-2017.

Îmbinarea unică a competenţelor evaluate în acest proiect face ca această competiţie să fie foarte atractivă pentru tineri, oferindu-le posibilitatea să-şi dezvolte aptitudini, valori care le vor fi extrem de utile în carieră, indiferent de domeniul de studii ales în viitor.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesoara Ioana Sălăjan.