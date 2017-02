Ecaterina Vrana – prima pictoriţă din România prezentă cu o expoziţie personală la Armory Show

Institutul Cultural Român de la New York (ICRNY) anunţă prezenţa lucrărilor artistei plastice Ecaterina Vrana, la unul dintre cele mai importante târguri de artă modernă şi contemporană din lume, intitulat The Armory Show, din New York. Lucrările Ecaterinei Vrana vor fi reprezentante de către Mihai Nicodim, deţinător al galeriilor omonime din Los Angeles şi Bucureşti.

Târgul Internaţional de Artă Modernă şi Contemporană Armory Show se va desfăşura în perioada 1 – 5 martie 2017. Nicodim Gallery participă cu un stand propriu, la care vor fi expuse exclusiv picturi ale Ecaterinei Vrana, care, astfel, devine prima plasticiană din România invitată cu o expoziţie personală la marele târg de artă din New York, într-o selecţie specială “Armory Presents”. Anterior, lucrările Ecaterinei Vrana au fost expuse la Los Angeles, la Nicodim Gallery, în perioada 4 iunie – 16 iulie 2016. Proiectul a fost realizat, în parteneriat, de către ICRNY şi Nicodim Gallery.

Ca urmare a succesului artistei române în spaţiul nord-american, Nicodim Gallery a publicat primul catalog cu lucrări semnate de Ecaterina Vrana, ce a fost prezentat anul trecut la New York Art Book Fair, desfăşurat la cunoscutul MoMA PS1 (Museum of Modern Art PS1), în septembrie 2016.

The Armory Show se va desfăşura la New York, în perioada 1-5 martie 2017, la PIER 92 & Pier 94. Vor fi prezente peste 300 de galerii de artă, din 100 de oraşe şi de pe patru continente, reprezentând peste 80 de ţări. În cele cinci zile ale târgului, vor fi expuşi, în premieră nord-americană, aproximativ 200 de artişti plastici.

În aceeaşi perioadă, se va desfăşura, în apropiere, la Pier 90, un alt important târg de artă contemporană, VOLTA NY, care este afiliat la The Armory Show şi unde vor fi expuşi doi artişti plastici români: Szilard Gaspar (reprezentat de Zorzini Gallery, din Bucureşti) şi Dan Voinea (repezentat de Slag Gallery, din Brooklyn, NY).