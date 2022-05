E vremea şedinţelor foto în lanurile de rapiţă înflorită

Zilele trecute am fost sunaţi la redacţie de către Katona Pal, cititor al ziarului nostru, domiciliat în vecinătatea reşedinţei de judeţ.

Aşa cum s-a dovedit în urma dialogului avut, omul este un mucalit. Dialogul fiind ceva mai lung, vă prezentăm doar secvenţe din discuţia avută cu cititorul ziarului nostru: “Probabil vă amintiţi, an de an, reţelele de socializare erau pline de fotografii ale fetelor, chiar şi ale doamnelor care au preferat să imortalizeze imagini deosebite, fotografiate în lanurile de rapiţă. Acum ne lipsesc pozele, dar întârzierea poate fi recuperată. Iată că în aceste zile, indiferent în ce zonă a judeţului ai călători, lanurile de rapiţă, de un galben inconfundabil, fac cu ochiul celor care sunt pasionaţi de amintiri foto. Am convingerea că bucuria mai mare este pentru apicultorii care valorifică această oportunitate oferită de înfloritul culturii de rapiţă. Scot familiile de albine la stupăritul pastor. Pe lângă faptul că prezenţa albinelor la polenizat sporeşte cantitatea de seminţe de rapiţă care se va recolta la momentul potrivit, oferă stuparilor şansa de a aduna ceva bani pe seama mierii de rapiţă depozitată de albine în faguri, pe vreme favorabilă. Nu este exclus ca o şedinţă foto în lanul de rapiţă înflorită, să dea celui interesat posibilitatea, chiar nedorită, de a se alege cu înţepături ale albinelor aflate la muncă.

Mare atenţie. Imaginile care pot fi imortalizate sunt de regulă deosebit de frumoase, dar riscul înţepăturilor nu trebuie ignorat. Persoanele alergice pot avea surprize neplăcute“.