După ridicarea restricţiilor, la Satu Mare va avea loc o gală de box profesionist!

Liga Profesionistă de Box din România a avut o nouă şedinţă chiar în municipiul Satu Mare. Totul s-a întâmplat în Vinerea Mare, fiind prezentă întreaga conducere LPB. Vorbim aici despre Rudel Obreja – preşedinte, Viorel Plosca – vicepreşedinte, Florin Mulcuţan – vicepreşedinte, Victor Leu – membru LPB.

Sătmăreanul Florin Mulcuţan ne informează că în cadrul şedinţei, Comitetul Director al LPB l-a confirmate în funcţia de prim-vicepreşedinte pe Victor Leu.

Dar iată ne mai transmite Florin Mulcuţan:

”Au mai fost dezbătute subiectele propuse pe ordinea de zi, după cum urmează:

• Situaţia boxului profesionist din România, in pandemie.

• Discuţii referitoare la meciurile care urmează sa aibă loc in perioada imediat următoare respectiv:

– Simion Viorel Box VS Samuel Molina, 08.05.2021 – Spania (8×3’);

– Alexandru Andrei Jur VS Mc Carthy , 15.05.2021-Manchester(GBR) meci contând pentru titlul EBU (12×3’)

– Am amintit faptul ca, in aceasta seara la Londra va avea loc meciul dintre Ionut Baluta VS Michael Conlan(IRL), versiunea WBO.

• Colegul nostru Plosca Viorel, ne-a expus detaliile referitoare la suportul logistic pentru gala de box din luna Iunie din Timişoara unde va avea loc meciul campionului nostru Biea Flavius , meci in care, românul nostru îşi apără titlul Intercontinental IBA.

• Pregătirea meciurilor de Clasament şi ulterior a meciurilor de campioni naţionali la profesionişti pentru fiecare categorie in parte.

• Am reluat discuţiile referitoare la organizarea unei gale de box profesionist in judeţul Satu Mare, după ridicarea restricţiilor impuse de autorităţi.

Le transmitem tuturor celor care ne reprezintă in aceasta perioada prin lume: Mult succes, încununat cu victorii! Tuturor iubitorilor nobilei arte, va transmitem un Paşte Fericit!”