După remiza de la Oslo, România joacă azi cu Malta

Naţionala României de fotbal a obţinut vineri seară un punct în deplasarea de la Oslo. În cadrul etapei a treia din Grupa F, a preliminariilor pentru Euro 2020, tricolorii au terminat la egalitate cu Norvegia, scor 2-2, dar după ce au fost conduşi cu 2-0.

Şi putem spune că băieţii lui Cosmin Contra au obţinut maximum din această deplasare. Pentru că nu au impresionat, n-au sedus, ba chiar au fost dominaţi în cea mai mare parte a jocului. Iar golul de care se leagă soarta acestei partide a venit în prelungiri.

Prima repriză s-a terminat cu un scor alb, iar la reluare echipa nostră a controlat jocul, Keşeru fiind blocat de portarul nordicilor, Grytebust. La faza imediat următoare, norvegienii au deschis scorul după o ezitare în defensiva României, Elyounoussi fiind la capătul fazei. A urmat o nouă ocazie pentru tricolori, dar acelaşi Keşeru nu l-a putut învinge pe goalkeeper-ul norvegian. Gazdele s-au desprins pe tabelă prin golul lui Odegaard. Băieţii lui Cosmin Contra nu au cedat şi au continuat să pună presiune pe adversari. Cu forţe proaspete în ofensivă, Ţucudean, Ianis Hagi şi Maxim, Keşeru a marcat golul de 2-1, cap din apropierea porţii după o recentrare a lui Grigore. Finalul le-a aparţinut românilor, aşa cum s-a întâmplat şi la Stockholm, care nu au cedat şi au crezut până la final. Egalarea a venit de la Claudiu Keşeru, care a marcat din apropierea porţii, după un şut deviat al lui Maxim. Era minutul 90+2, atunci când s-a stabilit scorul final: Norvegia – România 2-2 (0-0).

Norvegia: Grytebust – Elabdellaoui (cpt.), Nordveit, Ajer, Aleesami – Odegaard, Selnaes, Berge, Henriksen – T. Elyounoussi (Kamara, 84), 7. King. Selecţioner: Lars Lagerback

România: Tătăruşanu – Chipciu, Săpunaru (cpt.), Grigore, Toşca – Deac, Anton, Stanciu (Maxim, 71), Grozav (Hagi, 60) – Puşcaş (Ţucudean, 60), Keşeru. Selecţioner: Cosmin Contra.

Contra: Există un spirit de a nu ne da bătuţi

”A fost un egal norocos, după felul în care am jucat până la 0-2. Pe de altă parte, acest spirit de a nu ne da bătuţi există în rândul naţionalei. Continuăm totuşi să facem greşeli care ne costă puncte şi calificări. Dacă nu încercăm să punem în aplicare ceea ce facem la antrenamente şi greşim ca în curtea şcolii, vom avea mult de suferit. Felicit jucătorii, am ştiut că Norvegia e o echipă periculoasă, puternică, o echipă care ne-a pus mari probleme pe contraatac. Nu am ştiut să citim unele faze. A fost o greşeală în lanţ la primul gol, am luat goluri care puteau fi evitate. După 0-2, am schimbat puţin tactica, cu Ianis Hagi în spatele celor două vârfuri. Hagi, Ţucudean şi Maxim au schimbat faţa echipei noastre. Poate e un egal norocos, dar e un egal care poate să ne califice. Toată lumea e motivată, dar eu, ca antrenor, trebuie să iau decizii şi să schimb. 100%, Ianis Hagi va fi titular în Malta, unde lucrurile se pot complica dacă nu vom fi serioşi”, a spus Cosmin Contra după meci, pentru Pro X.

În celelalte două meciuri ale Grupei F: Feroe – Spania 1-4, Suedia – Malta 3-0.

Azi jucăm tot în deplasare

În prima zi a acestei săptămâni este programată etapa cu număr 4 din Grupa F. Naţionala României de fotbal va evolua tot în deplasare. Sâmbătă au ajuns La Valletta, unde au fost întâmpinaţi de o vreme extrem de caldă, 34 de grade Celsius la ora locală 15:00.

Din lotul României lipsesc Romario Benzar, care a revenit acasă în urma unui deces în familie, şi Dragoş Grigore, suspendat după ce în partida cu Norvegia a încasat al treilea cartonaş galben din preliminarii. Meciul Malta – România este programat să înceapă azi, de la ora 21:45, pe stadionul National Ta Qali. Totul se va vedea în direct la Pro TV.

Arbitrează o brigadă din Olanda cu Deniss Higler la centru, respectiv Davie Goossens şi Joost van Zuilen la cele două margini.

În celelalte meciuri ale grupei se joacă: Feroe – Norvegia, Spania – Suedia (21:45).

CLASAMENT Grupa F

1.Spania 3 3 0 0 8- 2 9

2.Suedia 3 2 1 0 8- 4 7

3.România 3 1 1 1 7- 5 4

4.Malta 3 1 0 2 2- 6 3

5.Norvegia 3 0 2 1 6- 7 2

6.Feroe 3 0 0 3 3-10 0