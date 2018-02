După Olimpia, handbal şi volei ar putea să dispară şi luptele sătmărene

Cu 32 de medalii naţionale în anul 2017, secţia de la CS are bugetul de doar 40.000 lei

Oamenii secţiei de lupte greco-romane de la CS Satu Mare trec printr-o perioadă grea. Pe adresa clubului ajung mai multe veşti proaste care

cu siguranţă vor afecta activitatea clubului în anul 2018. Şi se vorbeşte chiar de dispariţia acestui sport din judeţul nostru. S-ar alătura altor sporturi cu tradiţie pe care nu le mai avem. A dispărut Olimpia, handbalul şi voleiul de la CSM Satu Mare, iar viitorul luptelor se leagă de un semn mare de întrebare.

Antrenorii sătmăreni nu se aşteptau ca după anul 2017, în care au cucerit 32 de medalii naţionale la toate categoriile de vârstă, să primească un buget de tot râsul. Mai exact, după toate demersurile, secţia de lupte a primit din partea Ministerului Tineretului şi Sportului un buget de 40.000 lei pe anul 2018. “După tot ceea ce am realizat anul trecut, ni s-a înjumătăţit bugetul. Ce fac cu 40.000 lei? Nu-mi ajung să particip la competiţiile naţionale, ce să mai vorbim de alte turnee, de pregătire şi de alte lucruri. Am făcut un necesar şi am cerut 150.000 lei. Dar în aceste condiţii cred că vom închide porţile prin luna martie sau aprilie. E prea de tot. Am oferte de la diferite cluburi din ţară. Îi dau pe toţi sportivii. Nu am cum să-i ţin. Judeţul Satu Mare nu are nevoie de campioni”, ne-a declarat antrenorul Tudor Barbul.

Prezentă la sala de scrimă pe 10 februarie, minstrul MTS, Ioana Bran, nu a ştiut despre această problemă. Iată ce ne-a răspuns: “Au fost cereri din partea federaţiilor sportive şi a cluburilor sportive. O comisie a analizat aceste cereri şi a stabilit sumele alocate. Punctual despre fiecare secţie o să pot să vă vorbesc după ce voi avea hârtiile în faţă.”

FRL ne-a dat centrul olimpic de cadeţi, dar nu-l putem ţine

Aparent este o veste excelentă. Federaţia Română de Lupte ne-a dat centrul olimpic de cadeţi. Cei mai buni sportivi din ţară ar urma să vină la Satu Mare din 15 martie.

“Nu putem să ţinem centrul olimpic la Satu Mare. N-avem o sală de sport pentru lupte, nu primim sprijin din partea autorităţilor. Ce să fac cu ei?”, mai spune Tudor Barbul.

S-a încheiat stagiul de pregătire de la Ardud şi Mădăras

În perioada 3-10 februarie, la Ardud şi Mădăras s-a desfăşurat un stagiu de pregătire internaţional. 42 de luptători au făcut câte trei antrenamente în fiecare zi. “Am profitat de vacanţa şcolară şi au venit la noi sportivi şi antrenori din Timişoara, Oradea, Baia Mare, Zalău, Germania. Este un schimb de experienţă benefic”, mai precizează Tudor. Se aduc mulţumiri Primăriei Ardud pentru sprijin.

Altfel, Raul Zarzu şi Andrei Barbul au participat cu lotul naţional de cadeţi la un turneu internaţional găzduit de Chişinău (Republica Moldova). Ambii au terminat pe locul 3 la 45 kg, respectiv la 80 kg. La turneu s-au înscris sute de sportivi, iar sătmărenii au avut câte patru meciuri.