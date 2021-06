După furtuna de aseară, pompierii au intervenit în Satu Mare, Negreşti-Oaş şi Moftin

Update:

In urma fenomenelor meteo, in judetul Satu Mare, pana in 26.06.2021 ora 10:35, s-a intervenit dupa cum urmeaza:

• ISU Satu Mare a intervenit cu 19 subofiţeri si 6 autospeciale la degajarea a 5 copaci si evacuarea apei dintr-o curte:

•12:10 – Copac căzut pe partea carosabilă , pe str. Aurora, Nr. 17- o autospecială de descarcerare cu 3 subofiţeri;

•12:19 – Copac căzut pe partea carosabilă in Moftin, DN 19 – o autospecială de descarcerare cu 3 subofiţeri;

•12:40 – Copac căzut pe partea carosabilă, pe str. Prahova, Nr.7 – o autospecială de descarcerare cu 3 subofiţeri;

•02:05 – Curte inundată in loc Negreşti str. Turului Nr. 10 – 4 subofiţeri cu o autospecială de stingere dotată cu motopompă;

•05:42 – Copac căzut pe firele de curent, str. Botizului – o autospecială de descarcerare cu 3 subofiţeri;

•10:03 – Creangă ruptă căzută pe partea carosabilă, în municipiul Satu Mare, str G. Coşbuc colţ cu str. Vasile Lucaciu – o autospecială de descarcerare cu 3 subofiţeri.

***

În judeţul Satu Mare am avut o furtună în noaptea de vineri spre sâmbătă. S-a intervenit în mai multe localităţi, bilanţul fiind următorul:

– în municipiul Satu Mare s-a intervenit pentru degajarea a 6 copaci căzuţi pe carosabil, fiind afectate 3 autoturisme;

– în loc. Negreşti s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte;

– pe DN 19, pe raza loc. Moftin s-a intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.