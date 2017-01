După etapa de miercuri, Gyenes a urcat șase locuri la general

Runda a 3-a a încheiat-o pe locul 23, poziție identică cu cea din clasamentul general

Mani Gyenes a avut miercuri o etapă lungă la Dakar. S-a mers pe pământ argentinian de la San Miguel de Tucuman la San Salvador de Jujuy. Etapa a 3-a a măsurat 780 km, din care 364 km au reprezentat proba specială. La moto au luat startul 133 de piloți din totalul de 143 câți erau la început. Piloții angrenați au traversat mai multe râuri care au apă doar în sezonul ploios. Totodată s-a luat primul contact cu Anzii.



Într-o secțiune neutralizată a probei speciale s-a ajuns la aproape 5.000 metri altitudine, iar finișul a fost fixat la aproape 4.000 metri altitudine. Astfel, după căldurile și umiditatea sufocantă din Paraguay și temperaturile foarte ridicate din etapa a doua, din Argentina, concurenții au fost nevoiți să facă față primei provocări andine. Din câte ni s-a transmis, temperaturile sunt acolo mult mai scăzute, iar cea mai mare provocare a fost și va fi adaptarea cu scăderea nivelului de oxigen din aer. Concentrația de oxigen din aer scade cu 10% la fiecare 1.000 metri.

Mani Gyenes a ajuns cu bine la final, neoficial a încheiat etapa a 3-a pe locul 23 cu timpul 5ore3min59sec, la 41min18sec de învingătorul Bort Barreda din Spania. Sătmăreanul a făcut un salt uriaș în clasamentul general. De pe locul 29 a urcat pe locul 23. Dar vom reveni cu alte detalii.

Legat de etapa a doua, cea pe care Gyenes a terminat-o pe locul 28, iată ce ne-a declarat pilotul de la Autonet Motorcycle Team:

“A fost o zi foarte lungă, am avut în total 803 km din care 275 de proba specială. Prima parte a probei a fost una rapida și cu secțiuni de noroi, am avut de trecut niste bălți cu mult noroi. Acolo am avut grijă să aleg drumul cel bun, ca să nu am probleme și să rămân în noroi. Iar partea a doua, după alimentarea de la km 175, a fost o zonă cu mult praf și din păcate nu am reușit să depășesc. Am mers până la finișul probei speciale în spatele unui concurent care a plecat în fața mea și nu am reușit să îl depășesc, deși eram mai rapid ca el. Am avut o zi bună, traseul mi-a placut foarte mult. Ce nu mi-a plăcut a fost căldura, am avut peste 43 de grade C pe timpul probei.”

Joi, în etapa a 4-a, se va merge de la San Salvador de Jujuy până la Tupiza, adică din Argentina în Bolivia. Traseul măsoară 521 km din care 416 km îi reprezintă proba specială.