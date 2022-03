După ce a câştigat premiul Oscar, Will Smith a prezentat scuze publice

Gala Oscar 2022 a avut numeroase premiere, care au fost intens comentate pe reţelele de socializare.

Show-ul de duminică seară a fost umbrit de un moment bizar, care nu fusese planificat de producătorii transmisiunii televizate. Will Smith a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce starul de comedie făcuse o glumă pe seama soţiei lui Will Smith, actriţa Jada Pinkett Smith, spunând că abia aşteaptă să o vadă într-o continuare a filmului “G.I. Jane” datorită coafurii sale. Jada Pinkett Smith apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

Actorul, premiat cu Oscarul pentru cel mai bun actor, a fost văzut lângă scenă alături de reprezentantul său de relaţii publice şi de Denzel Washington într-o pauză publicitară, după ce actorul l-a pălmuit pe comicul Chris Rock.

Will Smith a părut să râdă iniţial, dar apoi s-a ridicat rapid de pe scaun şi l-a lovit pe Rock în faţă. Chiar dacă la început părea că nimic nu este serios, lucrurile s-au arătat a fi complet diferite.

Ramin Setoodeh de la revista Variety a publicat pe Twitter un clip video care s-a petrecut imediat după incident. Setoodeh scrie că publicistul lui Will Smith a venit şi a vorbit cu actorul. O altă persoană era lângă soţia acestuia, Jada Smith.

Jurnalistul Scott Feinberg de la publicaţia The Hollywood Reporter a publicat şi el un clip video pe Twitter şi a scris că în timpul pauzei publicitare Will Smith a fost luat deoparte şi consolat de Denzel Washington şi Tyler Perry, care încercau să-i spună să treacă peste ce s-a întâmplat. Fenberg scrie că Smith părea să se şteargă de lacrimi în timp ce se aşează la masă înapoi, Denzel consolând-o pe Jada şi Tyler Perry pe Will Smith.

Incidentul a stârnit multe reacţii, însă cea a jurnalistului sportiv din Spania Juanma Rodriguez a fost criticată dur de urmăritorii acestuia. ”Ei bine, îl înţeleg pe Will Smith”, a scris ibericul pe contul său de Twitter, iar comentariile nu au întârziat să apară.

”Violenţa nu este niciodată justificată”, ”Taci!”, ”Cum să înţelegi dacă tu nu ai pereche?”, ”Ce e de înţeles?” sau ”Îmi eşti drag Juanma, dar singurul lucru pe care l-a făcut Will Smith a fost să valideze violenţa drept un comportament acceptabil” au fost reacţiile de la postarea lui Rodriguez.

Desigur, au existat şi oameni care l-au susţinut pe Will Smith şi, implicit, pe jurnalistul spaniol.

Will Smith a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul „King Richard", îl care îl interpretează pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams.