După 5 ani, a fost actualizată suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale

Săptămâna aceasta, Hotărârea de Guvern nr. 426 din 27 mai 2020, prin care a fost aprobată actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale pentru toate categoriile vulnerabile de beneficiari: copii, adulţi cu dizabilităţi, persoane vârstnice dependente, victime ale violenţei domestice sau servicii sociale destinate agresorilor, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Prin standardul de cost se înţelege suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale. Acesta nu a mai fost actualizat din anul 2015. Potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii, „impactul financiar al acestor măsuri este de 607.172.000 lei, iar creşterea cheltuielilor pe diferite tipuri de servicii variază între 44% şi 98%”. Actul normativ actualizează standardele de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu şi aprobă standarde de cost pentru căminele pentru persoane vârstnice, pentru fiecare din cele trei grade de dependenţă. Până la intrarea în vigoarea a acestei hotărâri, standardul minim de cost anual pentru un cămin pentru persoane vârstnice, indiferent de gradul de dependenţă al acestora, era de 23.784 lei/an. Acum, valoarea creşte până la 50.554 lei/an, în cazul persoanelor vârstnice dependente, până la 34.155 lei/an pentru persoanele vârstnice semidependente şi până la 25.738 de lei/an pentru serviciile acordate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente.

Standardul de cost este relevant şi pentru furnizorii privaţi de servicii sociale, acesta reprezentând costul normativ utilizat de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi. În prezent, 459 de cămine pentru persoane vârstnice private deţin licenţă de funcţionare, precum şi 265 de unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 96 dintre acestea fiind private.

Actualizarea standardelor de cost presupune şi o majorare a sumelor alocate pentru copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial, de la 33.955 de lei pe an la 65.119 lei pe an. La copiii fără dizabilităţi din casele de tip familial, valoarea cheltuielilor a crescut de la 25.955 lei pe an, la 42.410 lei pe an, iar pentru adulţii cu dizabilităţi găzduiţi în Centrele de Îngrijire şi Asistenţă (CIA), valoarea cheltuielilor a crescut de la 33.828 lei pe an la 66.852 lei pe an. Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial actualizează şi stabileşte şi valoarea standardelor de cost pentru asigurarea îngrijirii, întreţinerii şi asistenţei adecvate, pentru toate serviciile sociale existente în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. „În premieră, este reglementat standardul de cost aferent locuinţelor protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice, precum şi cel pentru serviciile de zi din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

În prezent, la nivel national, există un număr total de 236 de servicii destinate violenţei domestice:152 servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice din care: 146 destinate victimelor violenţei domestice şi 6 agresorilor familiali şi 84 de servicii specializate: 42 de grupuri de suport şi 42 de cabinete de consiliere vocaţională”, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.