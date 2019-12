Duminică are loc Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă – Zestrea Oașului

A XXII-a ediție a Festivalului Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă va avea loc duminică, 29 decembrie 2019, la Negrești-Oaș. La tradiționalul eveniment sunt așteptate 16 ansambluri folclorice, cete și grupuri de colindători din Țara Oașului și din zonele etnografice învecinate.

Festivalul-concurs va fi găzduit de Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului.

An de an festivalul a crescut în valoare, lucru certificat de fiecare dată de un juriu format din specialişti etnologi şi muzicologi, care analizează și evaluează prestația fiecărei cete de colindători, conform regulamentului de organizare și desfășurare a festivalului.

În acest an juriul este format din:

• Prof.dr. Natalia Lazar, asistent universitar la Centrul Universitar Nord Baia Mare;

• Drd. Marcel Malanca, protopop al Protopopiatului Ortodox Oaş;

• Drd. Doru Dejeu, profesor, conducător al ansamblului folcloric ,,Someşul” din Cluj Napoca;

• Dr. Dan Variu, cadru didactic asociat la Academia Naţională de muzică Gheorghe Dima şi artist liric la Filarmonica de stat Transilvania;

• Jurist Ioan Cionca, secretarul Oraşului Negreşti-Oaş.

Programul Festivalului este în aşa fel stucturat încât să reînvie un vechi obicei arhaic, unde după participarea la Sfânta Liturghie, comunitatea întreagă se regăsea la ciuperca de danţ, celebrând bucuria reîntâlnirii şi exprimând prin muzică şi dans întreaga spiritualitate a eposului oşenesc.

Va urma un concert extraordinar susţinut de Marius Ciprian Pop, desfăşurarea propriu-zisă Festivalului şi vom încheia cu premierea participanților.

Participanți la festivalul-concurs:

– Corul bărbaţilor din Tur

– Ceata de corindători a Asociației Țara Oașului

– Ansamblul folcloric „Sânzienele”

– Ansamblul folcloric „Măgura”, Târșolț

– Ceata colindătorilor de la biserica din Racșa

– Ansamblul folcloric „Oașul”

– Grupul de colindători din Prilog

– Ansamblul folcloric „Florile Turțului”

– Ansamblul folcloric studențesc „Nord” al CUNBM

– Peștera din Vama

– ,,Brondoșii” din Cavnic

– Colindătorii din Marna

– Călineștenii Țării Maramureșului

– Ansamblul ,,Cetatea Codrului” din Ardud

– Ansamblul ,,Flori de tradiţii” din Valcău de Jos

– Ansamblul ,,Zestrea Colindiţa” din Gherla

Festivalul este organizat de Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş prin Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş, în parteneriat cu Muzeul Ţării Oaşului şi Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaş.