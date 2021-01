DSVSA a dat avertismente fermierilor care nu au anunţat cumpărarea de animale

Rezultatele controalelor în domeniul siguranţei alimentare

În perioada 22 –28 ianuarie, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat, 31 acţiuni de control. Verificările au vizat unităţi de abatorizare, unităţi de procesare carne şi lapte, unităţi catering, depozite alimentare, supermarketuri, pieţe agroalimentare, unităţi alimentaţie publică/terase, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, magazine legume fructe, unităţi din zone de agrement, unităţi de vânzare on – line.

În cadrul acţiunilor de verificare, inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A, au urmărit, respectarea condiţiilor generale de igienă, originea materiilor prime şi existenţa documentelor însoţitoare, respectarea condiţiilor privind ambalarea, marcarea şi etichetarea alimentelor, condiţiile de transport, modul de depozitare, temperaturile de păstrare cerute de producători, existenţa graficelor de temperatură pentru spaţiile frig, modul şi condiţiile de preparare şi comercializare a produselor alimentare de origine animală şi non animală, monitorizarea şi eliminarea subproduselor improprii consumului uman. A fost verificată existenţa echipamentului de protecţie, folosirea corectă a acestuia, existenţa substanţelor dezinfectante, în special cele virucide, aplicarea acestora în doză corectă, în special în vestiarele şi toaletele unităţilor verificate, în spaţiile de lucru, precum şi în holurile şi spaţiile de trecere, în mijloacele de transport produse alimentare dar şi în terasele şi zonele de acces în unităţi.

Având în vedere evoluţia pe teritoriul României a pestei porcine africane, aşa cum am mai informat, carnea proaspătă de porc, carnea preparată sau carnea tocată de porc, precum şi produsele din carne care conţin carne de porc nu pot face obiectul transportului particular către alte State Membre, dacă provin din zonele cuprinse în Decizia Comisiei nr. 1402/2020, privind măsurile zoo sanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite State Membre ale UE.

DSVSA Satu – Mare, recomandă tuturor consumatorilor, ca aprovizionarea cu carne indiferent de specia pe care o preferă, să se facă numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Pentru orice fel de sesizări, reclamaţii în domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentare, vă rugăm să apelaţi CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.

Rezultatele controalelor în domeniul sănătăţii animale

În perioada 22 – 28 ianuarie, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat, 11 acţiuni de control în următoarele obiective şi domenii de activitate< exploataţii profesionale şi non profesionale de animale, farmacii veterinare, circumscripţii sanitare veterinare de asistenţă concesionate, unităţi de producţie, acţiuni sanitare veterinare, inspecţii clinice.

În urma controalelor efectuate s-au aplicat 4 avertismente la 4 crescători particulari de animale, din localităţile: Ghileşti, Apa şi Bârsăul de Sus – pentru nedeclararea în termen legal de 7 zile a animalelor nou introduse în exploataţie.

În judeţul Satu – Mare, toate focarele de Pestă Porcină Africană, sunt stinse. Au fost luate toate măsurile, pentru a preîntâmpina apariţia bolii, în alte localităţi din judeţul nostru.

În urma examenelor specifice de laborator, din cei 257 de mistreţi găsiţi morţi în 25 Fonduri de Vânătoare – 201 mistreţi au fost pozitivi şi 56 negativi, iar din cele 2788 (2.719 anterior) mistreţi împuşcaţi în 49 Fonduri de Vânătoare, 154 (144 anterior) mistreţi, au fost pozitivi, iar 2.634 (2.565 anterior) mistreţi negativi, în urma examenelor specifice de laborator.

Continuă controalele mixte efectuate în traficul rutier, de către inspectorii DSVSA Satu Mare şi cadre delegate din cadrul IPJ, pentru a se preîntâmpina comerţul şi transportul ilicit de animale, în special suine provenite din judeţele limitrofe, unde evoluează focare active de Pestă Porcină Africană. În urma unui astfel de control a fost depistat -1 transportator de animale din judeţul Gorj, care transporta o cabalină neidentificată, neînregistrată şi fără documente sanitare veterinare. Transportatorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă contravenţională în valoare de 1.500 lei, transportul fiind redirijat către exploataţia de origine.

Mai multe ţări din Uniunea Europeană, continuă să notifice apariţia unor noi focare de Influenţă Aviară, cu subtipul H5N8, în exploataţii de pe teritoriul lor, în care se află păsări de curte sau alte păsări captive.

Virusul Influenţei Aviare, subtipul H5N8, continuă să fie depistat la un număr mare de păsări sălbatice din Olanda, Germania, Danemarca, Irlanda, Belgia, Franţa, Suedia, Croaţia, Anglia, Polonia Ungaria şi Slovacia. În aceste state au fost depistate şi confirmate, noi focare de Influenta Aviară, H5N8, în exploataţii în care se cresc păsări de curte sau alte păsări crescute în captivitate.

Focarul, cu subtipul H5N8, depistat de Autoritatea Veterinară din Ucraina, are o importanţă majoră şi pentru ţara noastră, având în vedere culoarele de migraţie ale păsărilor sălbatice, care ne străbat arealul în direcţia biosferei Delta Dunării.

Toţi crescătorii de păsări din judeţ sunt îndemnaţi, atât cei care deţin exploataţii profesionale avicole, cât şi crescătorii de păsări particulari, să-şi înăsprească măsurile de biosecuritate, în exploataţiile pe care le deţin. În acelaşi timp, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe imediat la DSVSA Satu Mare şi/sau Inspectoratul Judeţean de Poliţie, comerţul ilicit cu porci vii/purcei, păsări vii, cu carne sau produse din carne provenite de la aceste specii, efectuate cu şi din autovehicule, indiferent de numerele de înmatriculare ale acestora.

În perioada ce vine, toţi crescătorii de animale din judeţ, să ia toate măsurile pentru a asigura adăposturi călduroase şi rezerve de hrană şi apă, pentru animalele pe care le deţin.

Toate aglomerările şi expoziţiile de animale, din localităţile judeţului Satu – Mare, rămân închise până la noi dispoziţii. Se vor respecta toate măsurile de biosecuritate în exploataţiile comerciale cât şi în cele non profesionale. Acestea fiind reprezentate de, împrejmuirea totală a exploataţiei, asigurarea unui dezinfector rutier şi pietonal, vestiar filtru, echipament de protecţie obligatoriu, respectarea condiţiilor privind angajarea personalului muncitor şi circulaţia personalului în exploataţii, angajaţii permanenţi, cu carnete de sănătate, vizate la zi, cu interdicţia de a creşte porci la domiciliu sau în altă locaţie, fără a intra în contact cu alţi porci domestici sau mistreţi, accesul vizitatorilor se va face doar în cazuri excepţionale şi numai cu respectarea regimului de filtru.

Suinele domestice din exploataţiile non profesionale, trebuie ţinute obligatoriu numai în spaţii închise, iar acestea nu vor fi hrănite cu resturi alimentare provenite din mâncarea gătită în familie.

Se va evita contactul suinelor domestice cu porcii mistreţi. Scroafele/vierii nu vor fi scoase/scoşi din exploataţie, în scopul montei cu alte suine provenite din alte exploataţii.

Reamintim crescătorilor şi deţinătorilor de suine, că în cazul apariţiei unui nou focar de pestă porcină africana, porcii se ucid, numai în exploataţia unde există focarul de boală.

Se vor aplica măsuri de igienă/biosecuritate corespunzătoare, reprezentate şi de schimbarea hainelor si încălţămintei, cu care s-au efectuat deplasări de către persoane autorizate în fondurile de vânătoare, aceste măsuri fiind aplicate şi tuturor persoanelor participante, care intră în contact cu porcii mistreţi, pentru a reduce riscul de difuzare a virusului pestei porcine africane; Reamintim, şi pe această cale, că toţi crescătorii de suine, proprietari de exploataţii profesionale, cât şi de exploataţii non profesionale, au obligaţia ca la orice suspiciune de boală sau îmbolnăvire la porci, să fie anunţat imediat medicul veterinar concesionar, medicul veterinar oficial, precum şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare.

Crescătorii de suine sunt atenţionaţi asupra faptului că, că în urma sacrificărilor de porci pentru consum propriu/familial, aceştia au obligaţia de a anunţa medicul veterinar concesionar din localitatea de domiciliu, în vederea efectuării unui examen ante mortem al porcului viu şi post mortem a carcasei , precum şi pentru a recolta probe pentru examene specifice de laborator, dacă este cazul.

DSVSA Satu Mare solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor dispuse şi întreprinse de autorităţi, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

D.S.V.S.A. Satu Mare, roagă cititori publicaţiilor sătmărene, să consulte şi pagina de internet a A.N.S.V.S.A – ului., care vine cu recomandări precise pentru a preveni răspândirea COVID – 19, atât pentru procesatorii de produse alimentare, cât şi pentru crescătorii de animale.

A.N.S.V.S.A, actualizează aceste informaţii pentru public, în funcţie de evoluţia cazurilor de boală respiratorie, cauzate de SARSCoV-2.

Pentru orice fel de sesizare, reclamaţie în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentului, vă rugăm să apelaţi CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787 sau DSVSA SATU MARE – 0261715956, 0760789016.