DSP Satu Mare pe lista direcţiilor de sănătate publică cu posturile de directori scoase la concurs de Ministerul Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare se numără printre cele 16 direcţii din ţară a căror posturi de director executiv şi director adjunct vor fi scoase la concurs de către Ministerul Sănătăţii. Ministrul Florian Bodog a anunţat că în această săptămână vor fi depuse actele pentru a demara concusuri pentru 16 posturi de director executiv de direcţii de sănătate publică şi mai multe posturi de director ajunct, director economic DSP. ~n privinţa Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare, posturile de director executiv şi director ajunct au fost scoase la concurs în repetate rânduri însă fără succes. În prezent , funcţia de director executiv este asigurată prin delegare de atribuţii de către directorul economic, Marius Meghişan. El a susţinut şi a promovat în anul 2010 concursul pentru director economic al DSP. Directorul Meghişan admite că instituţia ar avea neapărată nevoie de un director ajunct pe partea medicală, însă rămâne de văzut dacă vor fi doritori care să se încumete să participe la concursul pentru acest post.

Tot Ministerul Sănătăţii pregăteşte procedura pentru demararea concursurilor pentru directorii de ambulanţă din toată ţara, în contextul în care anul trecut nu a fost scos la concurs niciun post. Ministrul a explicat că este important ca la nivelul instituţiilor să existe o conducere cu contract de management pentru asigurarea stabilităţii şi pentru coerenţă în decizii.

„Deci, eu am moştenit această situaţie, sunt obligat să prelungesc interimatul până la concurs, însă vă spun că nu voi lăsa această situaţie să treneze din două motive< în primul şi în primul rând că nu vreau să fie acuzată instituţia ministerului că are interesul de a ţine în şah anumiţi directori, asta este o problemă care e esenţială, dar ce este cel mai important lucru este că, pentru a asigura stabilitate, pentru a asigura o coerenţă a deciziilor, eu cred că e necesar ca managerii de spitale, directorii direcţiilor de sănătate publică, directorii de ambulanţă să fie titulari, să aibă un contract de management clar şi să aibă o predictibilitate a timpului în care va conduce respectiva instituţie. Deja am trimis documentele la ANFP”, a arătat ministrul.