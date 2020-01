Drum groaznic la Râtu Mare. Italienii le spun locuitorilor să-și deschidă spălătorie (Foto)

Nu de puţine ori se întâmplă şi acasă în gospodărie sau chiar în apartament, ca încercând a construi ceva, să distrugi altceva. Într-o situaţie similară se află investiţia privind realizarea centurii de ocolire a municipiului Satu Mare.

De o vreme, a crescut numărul semnalelor prin care o serie de sătmăreni îşi manifestă nemulţumirea faţă de faptul că maşinile de mare tonaj au făcut aproape impracticabil drumul din cartierul sătmărean Râtu Mare. Cităm dintr-o scrisoare primită la redacţie prin poşta electronică:

„De când italienii fac centura oraşului Satu Mare, nu se mai poate intra pe drumul din cartier, mai ales în această perioadă când temperaturile peste zi sunt pozitive, iar terenul este desfundat. Este greu de circulat şi pe jos, dară-mi-te cu bicicleta. Au probleme cu autoturismele şoferii care riscă să străbată acest drum. Am încercat să vorbesc cu cei care fac transporturile de pământ şi materiale necesare pe şantier. I-am rugat să încerce măcar să niveleze drumul, dar n-am avut succes. Zilnic dacă circul şi eu pe acolo, trebuie să spăl maşina de trei ori. Mai în glumă, mai în serios, italienii mi-au sugerat să deschid o spălătorie auto la capătul drumului distrus. Cu siguranţă voi avea succes. Copiii sunt siliţi să meargă la şcoală prin noroiul lăsat de camioanele de mare tonaj. Nici până acum n-am primit mare ajutor din partea Primăriei Satu Mare în întreţinerea drumului respectiv. Mereu am adunat noi bani de la vecini pentru a-l menţine într-o stare cât de cât circulabil. Acum nu mai putem. Plătim impozite aproape la fel cu locuitorii din Satu Mare, care au asfalt şi trotuare, dar nimic nu se vede în a se îmbunătăţi condiţiile de circulaţie. Ne lipseşte apa şi canalizarea, dar plătim impozitele. Ne-am adresat şi primăriei cu o sesizare prin care îi rugam să intervină în repararea drumului distrus. Ni s-a răspuns destul de repede. Am fost înştiinţaţi că până la terminarea investiţiei privind centura de ocolire a municipiului Satu Mare, nici măcar nu merită să cheltuiescă. Orice efort s-ar dovedi folositor şi eficient pentru timp relativ scurt, atâta vreme cât circulă pe drumul respectiv camioane de mare tonaj. Ni s-a propus să fim cu răbdare. Vine şi vremea reparării drumului de la noi din cartier”.