DROGURI ŞI ÎN TIMIŞ: Acţiune în forţă a poliţiei din Timişoara

425 de autovehicule controlate, 471 de persoane legitimate, 370 de testări cu aparatul etilotest şi 22 cu aparatul drugtest s-au soldat cu 46 de amenzi în valoare de 11.309 lei.

În zilele de 4 şi 5 august 2023, poliţiştii Serviciului Rutier Timiş şi Biroului Rutier Timişoara au acţionat în Timişoara şi în zona preurbană pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi droguri la volan.

De asemenea, poliţiştii au continuat informarea participanţilor la trafic cu privire la recentele modificări ale Codului Penal referitoare la consecinţele legale ale consumului de alcool/ droguri de către conducătorii auto.

Potrivit noilor reglementări, persoana care conduce un autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive ori fără a deţine permis de conducere şi comite un accident de circulaţie soldat cu decesul victimei, va fi condamnată la închisoare cu executare.

Au fost folosiţi şi ochelarii care simulează consumul de alcool şi droguri, transmit reprezentanţii IPJ Timiş.

Au fost reţinute 14 permise de conducere, 6 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului, şi retrase două certificate de înmatriculare. Au fost depistate trei persoane care au condus sub influenţa substanţelor psihoactive, şi doar unul pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Alte trei persoane au fost depistate fără permis de conducere şi un singur caz pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat.