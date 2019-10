Drept la replică semnat de patru directori care explică de ce spectacolele pentru copii au loc la Casa de Cultură a Sindicatelor și nu la Teatrul de Nord

Drept la replică către publicația Informația zilei

În virtutea dreptului la replică și a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul “Ca să nu se strice noile scaune de la Teatrul de Nord, spectacolele pentru copii sunt ţinute la Casa de Cultură a Sindicatelor” apărut în cotidianul Informația zilei din data de 03 octombrie 2019, conducerea Teatrului de Nord face următoarele precizări:

Deși articolul care apare pe pagina principală a cotidianului este ilustrat cu o fotografie a directorului general-manager, care în articol este vizat în mare măsură, s-a cerut, în mod exclusiv, opinia oficială a directorului artistic al Trupei Mihai Raicu, fiind astfel încălcate criteriile deontologice ale presei.

Prima dezinformare: prețul unui bilet la spectacolele pentru copii este de 12 lei și nu de 30 de lei, cum apare în articol (aceste informații sunt disponibile și pe site-ul teatrului). Avem abonamente pentru copii la prețul de 30 de lei, valabile pentru 3 (trei) spectacole. Rămâne la alegerea cititorilor dacă acest preț de 10 lei/spectacol ar fi într-adevăr “cam mult” pentru o creație artistică.

Citind în continuare articolul, ne întrebăm de unde provine informația conform căreia spectacolele pentru copii sunt jucate la Casa de Cultură “ca să nu se strice scaunele”… Deși titlul articolului este unul pompos, nu reflectă absolut deloc adevărul, această afirmație fiind cea de-a doua inducere în eroare a publicului. Dacă ne-am fi temut că publicul format din copii distruge într-un fel teatrul, nu am fi organizat Ziua Porților Deschise, ocazie cu care sute de copii s-au jucat în teatru, pe scenă, în cabine, în culise și în sala plină de scaune a teatrului. Motivul pentru care s-a decis plasarea spectacolelor pentru copii în sala mare a Casei de Cultură este unul mult mai banal. S-a luat această hotărâre din rațiuni de organizare, de planificare coerentă a spectacolelor și repetițiilor într-un spațiu împărțit echilibrat de ambele trupe. Programul stagiunii este extrem de încărcat, fiecare trupă are planificate câte 6 premiere pe scena mare a Teatrului de Nord, în acest număr nefiind incluse spectacolele pentru copii. În anul calendaristic 2018, cele două trupe ale Teatrului de Nord au jucat 414 spectacole, văzute de 72,056 de spectatori. Stagiunea unui teatru se rezumă la 10 (zece) luni, iar dacă toate spectacolele ar fi jucate în sala mare a Teatrului de Nord ar însemna să programăm 42 de reprezentații în cele 30 de zile ale unei luni. Sala mare a Casei de Cultură are o capacitate de 450 de locuri, în schimb sala mare a Teatrului de Nord poate găzdui doar 300 de copii, ultimul etaj (galeria) nefiind accesibil copiilor, din motive de siguranță. În cazul în care am juca la sediu și aceste spectacole, numărul reprezentațiilor ar crește semnificativ blocând total programul instituției.

Cu privire la siguranța copiilor și la confortul acestora în Casa de Cultură: este foarte adevărat că acest spațiu nu are autorizație de securitate la incendiu (dar este în curs de soluționare), cum, din păcate, nici Teatrul de Nord nu are la momentul actual, fiind, la fel, în curs de autorizare, procedură destul de lungă și dificilă. După cunoștințele noastre, nicio instituție de cultură din Satu Mare nu deține momentan această autorizare.

Următoarea dezinformare este cea legată de cortina de fier, un instrument de protecție obligatoriu din punct de vedere PSI. Cortinele de fier, precum și cele de apă, au rolul, contrar celor spuse în articol, de a feri publicul în caz de incendiu. Dacă jurnalistul care a redactat articolul ar frecventa spectacolele de teatru ar ști că posibilitatea izbucnirii unui incendiu este proporțional mai mare pe scenă decât în sala de spectacole, din cauza posibilelor elemente pirotehnice folosite într-o reprezentație. Tot așa cum s-a întâmplat și în cazul “Colectiv”, la care s-a făcut referire. În concluzie, cortina de fier are menirea de a proteja publicul și nicidecum de a-l izola în sală. În cazul Casei de Cultură există o perdea de apă care îndeplinește aceeași funcție. Mai mult, ca o măsură de siguranță suplimentară, Teatrul de Nord are în organigramă 3 persoane calificate din punct de vedere PSI. La fiecare spectacol este obligatorie prezența unuia dintre aceștia, această persoană fiind coordonatorul echipei de deservire în situații de urgență (formată din 5 persoane). Acest lucru este valabil și în cazul Casei de Cultură. Subliniem faptul, amintit și în articol, că timp de trei stagiuni, perioada 2013-2016, aproape toate spectacolele celor două trupe au fost jucate la Casa de Cultură, clădirea Teatrului de Nord fiind în renovare. Considerăm că în toată această perioadă spectacolele noastre nu au prezentat un real pericol public.

În ce privește problemele abordate în articol cu referire la Teatrul de Păpuși, în general, ținem să vă informăm că Trupa Harag György are în componență și Trupa Brighella, teatrul de păpuși al secției maghiare, înființat în urmă cu 16 ani. Important de știut este că numărul posturilor (incluzând și actorii păpușari) la secția maghiară este identic cu numărul posturilor secției române, așadar nu considerăm că ar exista orice fel de discriminare.

De-a lungul anilor, la conducerea instituției a fost o permanentă succesiune de directori generali, dar în proiectul de management al niciunuia nu s-a regăsit dorința înființării unui teatru de păpuși la secția română. Observând această lacună, actualul director general, Nagy Orbán, a considerat importantă includerea în proiectul de management a planului de înființare a unei trupe de păpuși în cadrul direcției artistice a secției române, plan care începe să prindă contur. Legat de observațiile despre sala în care își desfășoară activitatea Trupa Brighella, precizăm clar că activitatea în acest spațiu nu înseamnă izolare, ci dimpotrivă, existența acestui spațiu obținut cu mari eforturi este un adevărat dar. Această sală este bine dotată și pregătită să găzduiască spectacole de păpuși, oferind copiilor condiții optime (cu dimensiuni adecvate preșcolarilor). Este o procedură frecventă în multe teatre din țară ca secțiile de păpuși să funcționeze în spații special amenajate în acest scop (spre exemplu: București, Cluj, Timișoara, Oradea etc.).

Sperăm că v-am oferit suficiente informații prin care să arătăm că acuzațiile aduse în articol la adresa instituției sunt nefondate și au fost afirmate în totală necunoștință de cauză. Poate dacă persoana care a redactat articolul, păstrându-și anonimatul, ar fi cerut un punct de vedere tuturor persoanelor abilitate, în special directorului general, ar fi obținut informații complete și nu s-ar fi ajuns la această dezinformare a publicului.

În cazul în care vă putem ajuta cu orice alte detalii privind funcționarea și siguranța instituției, sau dacă sunteți interesați de viața din spatele culiselor, vă invităm la sediul nostru, oferindu-vă posibilitatea unui tur ghidat pentru a vă convinge de realitate la fața locului.

În final, vă invităm cu mare drag la toate spectacolele oferite de Teatrul de Nord, indiferent de locul în care se desfășoară.

Conducerea Teatrului de Nord, Nagy Orbán, director general-manager Stier Péter, director administrativ Ovidiu Caița, director artistic – Trupa Mihai Raicu Bessenyei Gedő István, director artistic – Trupa Harag György