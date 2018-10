DRÄXLMAIER Satu Mare susţine viitorul sportului sătmărean

Satu Mare este o inepuizabilă resursă de talente în domeniul sportului. Tocmai de aceea DRÄXLMAIER a decis să susţină pepiniera de baschetbalişti, oferindu-le micilor talente şansa de a creşte şi de a-şi atinge potenţialul maxim în cadrul unui program de revigorare a baschetului sătmărean.

DRÄXLMAIER este un partener al comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea, susţinând proiectele în diverse domenii, printre care se numără şi sportul.

Partener al regiunii

Parteneriatul dintre DRÄXLMAIER Satu Mare şi Magicball Academy s-a lansat odată cu iniţierea proiectului de revigorare a baschetului sătmărean, în 2016. Suportul financiar oferit de companie este un ajutor important pentru dezvoltarea programului. Pentru ca proiectul să aibă un start puternic şi copiii să se poată antrena în mod corespunzător, compania a oferit suport în achiziţionarea echipamentelor necesare antrenamentelor – mingi medicinale, corzi de sărituri, jaloane, mingi de baschet – precum şi a echipamentelor de joc ale copiilor. Antrenamentele se desfăşoară în sălile de sport ale şcolilor care s-au alăturat celor de la Magicball Academy. După doi ani de activitate şi muncă intensă cu micuţi între 6 şi 11 ani, numărul tinerilor sportivi care frecventează antrenamentele de baschet în şcolile din Satu Mare şi Carei a ajuns la 470.

”Această academie a fost de la început un proiect curajos. Sportul are un rol important în viaţa unei comunităţi, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. În afară de o dezvoltare armonioasă şi o formă fizică mai bună, micii sportivi învaţă să fie mai organizaţi, mai sociabili, capabili să colaboreze mai uşor şi, nu în ultimul rând, să respecte regulile, jucând fair-play. Prin atingerea acestor obiective, comunitatea va avea numeroase beneficii, motiv pentru care DRÄXLMAIER Satu Mare s-a implicat de la început în dezvoltarea acestei academii”, spune Iuliu Cadar, Director General DRÄXLMAIER Satu Mare.

Tinerele talente, în atenţia companiei

Scopul Academiei este ca tinerele talentele din regiune să ajungă să facă performanţă şi, pe termen lung, să se califice pentru lotul naţional de juniori. În cei doi ani au fost făcuţi paşi importanţi în această direcţie. ”Cu sprijinul companiei DRÄXLMAIER am reuşit să participăm al doilea an la rând la Campionatul Baby – Minibaschet în Mangalia. Am avut o echipă de 60 de copii şi rezultate frumoase. Ne bucură mult că talentele reuşesc să se afirme, lucru dovedit şi de faptul că avem 5 jucători în categoria U13 (categoria copiilor cu vârsta sub 13 ani), care sunt sub strânsa observaţie a mai multor cluburi de tradiţie din ţară. Începând cu luna septembrie participăm cu o echipă în Campionatul Naţional U13 masculin, sperând ca peste un an să îi promovăm în U14 şi să lansăm o nouă echipă în U13. Performanţele copiilor sunt testate mereu în mini campionatele la care participăm – cum este Cupa DRÄXLMAIER – Magicball, care a avut loc în această primăvară şi la care au venit inclusiv echipe de copii din Cluj şi Maramureş”, relatează Zsolt Feleki, preşedintele Magicball Academy.

Datorită acestui program, mulţi copii ai angajaţilor DRÄXLMAIER au descoperit acest sport. Cei mici se bucură de oportunitate şi de joc, iar părinţii au siguranţa că ei participă la un program condus de profesionişti, care îi ghidează cu multă atenţie. ”Mă bucur că băieţii mei pot participa la antrenamente deoarece mişcarea face bine la organism şi sporeşte sănătatea. Baschetul este un sport care îi dezvoltă şi fizic şi mental. Ei învaţă că în spatele rezultatelor este mereu multă muncă în echipă. În acelaşi timp, ei se simt foarte bine la antrenamente şi leagă prietenii cu colegii de echipă. Baschetul este un sport frumos. Suntem mândri şi bucuroşi că am reuşit să îi înscriem pe băieţii noştri în acest program” , povesteşte Simona, angajata companiei DRÄXLMAIER Satu Mare şi mama lui Edwin (11 ani) şi Eric (9 ani) care se antrenează la Şcoala Octavian Goga.

Programul este deschis pentru toţi copiii care doresc să se înscrie într-un program de educaţie sportivă – ei pot lua legătura cu reprezentanţii Magicball Academy. Participarea lor presupune o contribuţie lunară simbolică, iar cei care provin din familii cu resurse financiare modeste sunt scutiţi de aceasta.