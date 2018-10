DRÄXLMAIER Satu Mare susţine iniţiativele tineretului sătmărean

O generaţie de tineri bine pregătiţi profesional, pregătiţi să-şi pună în valoare abilităţile asigură dezvoltarea comunităţii în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. DRÄXLMAIER crede în contribuţia generaţiilor viitoare şi în capacitatea lor de a schimba viitorul – de aceea susţine Programul YouthBank, un amplu proiect civic european de capacitare a adolescenţilor, care îi ajută să îşi dezvolte spiritul civic, concentrându-se în principal pe transmiterea de know-how şi experienţă practică în planificarea şi implementarea proiectelor.

DRÄXLMAIER– alături de comunitatea din Satu Mare

În urmă cu trei ani, când tinerii de la Asociaţia SamStudia au prezentat idea de implementare a programului YouthBank în Satu Mare, compania DRÄXLMAIER s-a alăturat programului.

”Să avem tineri isteţi, pregătiţi să facă faţă provocărilor şi să capabili să contribuie la viitorul comunităţii din care fac parte este un obiectiv mai mult decât important pentru orice comunitate. Ei trebuie să beneficieze nu doar de bune condiţii de educaţie ci şi de oportunităţi în care îşi pot dezvolta abilităţile, prin care pot înţelege importanţa muncii în echipă. Programul YouthBank le oferă această oportunitate şi oferă comunităţii ocazia de a participa la acţiuni inedite şi inspirate desfăşurate de tinerii voluntari”, spune Iuliu Cadar, Director General DRÄXLMAIER Satu Mare.

Programul YouthBank se desfăşoară în mai multe etape. Odată cu începerea anului şcolar, se formează grupuri de elevi voluntari. Timp de 3 luni, ei beneficiază de traininguri gratuite, susţinute de traineri profesionişti sau de către seniori ai programului. Este perioada în care echipele se consolidează şi încep să înţeleagă valoarea adăugată pe care o aduce lucrul în echipa în raport cu efortul individual. Atragerea fondurilor este probabil cea mai importantă etapă din program, nu atât prin prisma resurselor atrase, ci din punct de vedere al experienţei şi abilităţilor pe care le dobândesc voluntarii parcurgând acest proces. Negociind direct cu potenţialii sponsori, voluntarii învaţă să-şi susţină punctul de vedere în faţa unor persoane cu autoritate sau să obţină şi să păstreze o poziţie de egalitate în negociere.

Pe lângă sponsorizări, voluntarii atrag fonduri în programul YouthBank organizând evenimente sau alte acţiuni de crowdfunding (colectare de sume de bani). Aici ei pun în aplicare toate cunoştinţele teoretice dobândite în etapa de formare, experimentând personal modul în care bunele practici ajută la implementarea cu succes al unui proiect. Gestionează situaţii de criză, se formează ca echipă, îşi descoperă şi depăşesc limitele, observă valoarea pe care implicarea civică o aduce atât comunităţii, cât şi individului. Şi poate cel mai important – odată cu implementarea primului proiect prind curaj şi îşi dezvoltă puterea de a prelua iniţiativa. Realizează că pregătindu-se corespunzător, pot transforma în realitate ideile.

Tinerii voluntari – promotorii viitorului

”În cei doi ani, YouthBank m-a învăţat atât de multe lucruri încât nici nu ştiu de unde să încep. Pe lângă activităţile organizatorice – procese verbale, documente, fişe de proiect etc – de care până atunci abia dacă auzisem, am învăţat cum trebuie abordaţi oamenii de afaceri, cum trebuie scris un proiect, evaluat, iar mai apoi coordonat, am învăţat cum se face promovarea, am învăţat că trebuie să preţuieşti fiecare bănuţ şi m-am bucurat enorm când i-am putut folosi pentru a da viaţă ideilor liceenilor sătmăreni. Nu cred că am trăit vreo satisfacţie mai mare decât aceea de la sfârşitul unui proiect reuşit, când ştii că ai adus un plus comunităţii tale”, povesteşte Teodora Curtean, voluntar YouthBank.

”YouthBank nu este doar o echipă de tineri faini care se dezvoltă ca oameni prin proiectele pe care le întreprind. Echipa YouthBank are, prin concursul de finanţare de proiecte pentru liceeni, un vădit caracter motivator, transmiţând în fiecare an nu doar resurse, ci şi cunoştinţe echipelor care participă la concurs, fapt care duce la o creştere exponenţială a numărului beneficiarilor direcţi ai acestui program de formare pe care sunt mândru să îl coordonez pentru al doilea mandat. Apreciem susţinerea primită şi considerăm că parteneriatul de lungă durată cu DRÄXLMAIER denotă multă deschidere şi înţelegere din partea partenerului pentru impactul tinerilor în comunitatea locală,” adaugă Darian Ienăşoiu, coordonator YouthBank Satu Mare.