Dragoş Anastasiu: Dacă ar pleca 33% dintre bugetari nu s-ar simţi nimic rău pentru populaţie

Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane, le-a transmis oamenilor de afaceri germani din România că un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere în 2020 în România, care iniţial va concedia 400.000 de bugetari.

„Aş vrea să spun două chestiuni. Există necesitate de forţă de muncă în ţara asta incredibil de mare. În privat lipsesc cel puţin 100.000 de oameni cu care ar trebui să se facă plus valoare în ţara asta. Indiferent ce se va întâmpla în zona bugetară, oamenii respectivi nu vor rămâne fără muncă. În al doilea rând, tot ce am spus eu nu are legătură cu PNL sau alte partide politice. Am văzut că sunt asociat şi cu Klaus Iohannis. Vorbesc în nume personal”, a declarat Dragoș Anastasiu.

„Nu ştiu dacă trebuie să fie 350.000, 400.000 de bugetari concediați. Nu vă pot da cifre exacte pentru că trebuie făcut un studiu de impact. Indiferent unde te uiţi, există acest aparat de stat supraîncărcat şi indiferent cu cine vorbeşti din interior spune „domnule, dacă ar pleca 33% nu s-ar simţi nimic rău pentru populaţie”. Să vă dau nişte exemple: avem 42 de consilii judeţene, absolut aberant! Trebuie să fie unul pe regiune. Avem 3.300 de primării, una lângă alta. Avem deconcentrate nenumărate. Avem 25 de ministere. În ţările europene avansate au câte 14-16 ministere. Avem 500 de parlamentari, deşi cetăţeanul român a spus să fie maximum 300. Tot acest aparat bugetar este plătit în medie cu 30% peste cel privat. Eu vă spun şi asta e concluzia mea: nu o să fie bani pentru aşa ceva. Dacă vrem să păstrăm pensiile şi salariile actuale, trebuie să existe alte măsuri, să economisim în altă parte. La investiţii nu mai putem economisi pentru că nu avem şcoli, nu avem străzi, nu avem educaţie”, a mai spus preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane.