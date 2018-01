Dragnea zice că speră că Tudose va rămâne premier

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacău că speră ca Mihai Tudose să rămână premier, răspunzând astfel unei întrebări legate de declaraţiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democraţi care spun că în CEx trebuie să se discute înlăturarea lui Tudose.

„Eu încă sper ca Mihai Tudose să rămână premier”, a declarat vineri Liviu Dragnea, aflat la Bacău, răspunzând astfel unei întrebări legate de afirmaţiile lui Cătălin Rădulescu privind posibila retragere a susţinerii acordată Executivului Tudose, notează Mediafax.

”Bravo, Carmen Dan, şah mat! Ca membru vechi, al partidului meu,PSD, solicit întrunirea de urgentă a CEX -ului, pentru a hotărî , dacă , după ieşirea necontrolata şi nestatutară a premierului Tudose, mai susţinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare, şi dacă după ieşirile repetate in mass- media, contrare pozitiilor partidului, şi insubordonarea fata de deciziile partidului, mai pot fi menţinuţi in funcţie, aceşti doi colegi, care nu au înţeles nici in ultimul ceas, ca nu au ajuns prin niciun concurs in aceste funcţii, ci au fost puşi acolo de către partid şi ca sa realizeze programul partidului”, a scris, joi seara, deputatul PSD Cătălin Rădulescu pe Facebook.