Dragnea spune că nu se teme de o prea mare apropiere între Grindeanu și Iohannis

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi, că el i-a „zis” premierului Grindeanu să-l sune pe şeful statului, Klaus Iohannis, în perspectiva vizitei la Consiliul European, pentru a stabili un punct de vedere comun, el menţionând că nu se teme de o prea mare apropiere între cei doi.

Solicitat, joi seara, la RTv, să precizeze care este relaţia sa cu premierul Sorin Grindeanu, Dragnea a precizat: „Eu l-am – cum să-mi găsesc cuvântul, să nu mai supăr, nu pot să-i spun că i-am cerut, nici că i-am solicitat – l-am sunat şi i-am zis că în opinia mea ar fi bine să-l sune pe preşedinte să se vadă înainte ca amândoi să meargă la Bruxelles, pentru că înainte de Consiliu European familia social-democrată europeană – şefi de state şi de guvern – şi familia popular europeană au întâlniri informale, înainte de a se duce în Consiliul European”.

„Şi pentru a avea un punct de vedere comun, e bine să se întâlnească. Drept pentru care premierul Grindeanu l-a sunat pe preşedintele Iohannis şi s-au văzut”, a adăugat Dragnea, citat de Mediafax.

Întrebat dacă ştia dinainte sau a aflat de a televizor de întâlnire, Dragnea a răspuns: „Păi dacă i-am zis domnului prim-ministru să-l sune pe preşedintele Iohannis şi ştiu că l-a sunat şi a stabilit să se întâlnească, ştiam că s-au întâlnit până la urmă şi sper că au avut o discuţie bună”.



Chestionat, de asemenea, dacă se teme de o prea bună înţelegere Iohannis-Grindeanu, Dragnea a răspuns în acelaşi ton: „Păi cum să mă tem din moment ce eu i-am zis premierului Grindeanu să-l sune pe preşedinte ca să se întâlnească?”

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, a mei declarat joi seara că este foarte bun prieten cu premierul Sorin Grindeanu atât timp cât acesta îndeplinește programul de guvernare, ceea ce este valabil pentru orice ministru.

„Cred că toată energia și toată priceperea dumnealui (n.r. premierului) și a guvernului trebuie să se reverse către programul de guvernare. Dar nu am de unde să știu ce se va întâmpla, mă interesează mai mult sau mai puțin. Suntem foarte buni prieteni acum, vom fi foarte buni prieteni atâta timp — o sa mă uit ca orice cetățean la cum se îndeplinește programul de guvernare — dacă nu se îndeplinește, n-o să mai fim buni prieteni. Valabil nu numai pentru premier, pentru orice ministru. N-o să mai fim buni prieteni. Cu un om ești foarte bun prieten sau neprieten. E simplu, ce să mai traduc din asta?”, a declarat Dragnea, la RTV, citat de Agerpres.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Grindeanu să-și piardă funcția, Dragnea a negat.

„Am spus românește, nu am spus că își pierde funcția, am spus că n-o să mai fim prieteni. Eu cred că n-o să-l afecteze. Eu am spus mai devreme că suntem foarte buni prieteni, cred că asta trebuie să-l afecteze pozitiv. Și dacă are în minte să pună în practică programul de guvernare care e bine făcut, adică nu e o prostie, și este foarte clar, și urmărește să-l implementeze, va avea din partea mea toată prietenia, exact cum e acum”, a mai spus liderul PSD.