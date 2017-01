Dragnea se așteaptă să i se facă dosare unul după altul

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că pe el, personal, nu îl interesează ordonanțele de urgență privind grațierea și modificarea Codurilor penale, deoarece lui i se pot „face dosare unul după altul”.

„Eu aștept de la Guvern ceva în privința asta și în general în toate inițiativele. Când au de gând să facă ceva să fie hotărâți, limpezi și foarte, foarte exacți și riguroși. Aștept și eu să văd: iau vreo decizie în sensul ăsta? Că am văzut, sau am auzit, sau mi-au spus mai mulți că se discută că sunt făcute pentru mine. Pe mine nu mă interesează. Ca să discutăm foarte clar, indiferent ce prevederi vor fi în acele ordonanțe mie oricum mi se pot face dosare unul după altul. Eu nu mă îmbăt cu apă rece că vor face nu știu ce ordonanțe și o să mă scape sistemul din mână. Nu cred așa ceva pentru că miza este foarte mare”, a spus Dragnea, citat de Agerpres.

Liviu Dragnea a subliniat că sunt niște obiective asumate de PSD în campania electorală privind drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor și este vorba de o abordare serioasă în acest domeniu, nu numai de cele două ordonanțe de urgență.

„Sunt niște obiective asumate de noi în campania electorală, și anume privind drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, privind dreptul la un proces echitabil, privind accesul corect la justiție și nu este vorba numai de cele două ordonanțe, este vorba de o abordare serioasă în acest domeniu, în care unul dintre obiective rămâne protecția judecătorilor pentru a nu mai putea fi influențați de nicio instituție sau de niciun om, indiferent de ce poziție are în statul român și, de asemenea, o ridicare a calității infrastructurii judecătorești. N-am văzut pe nimeni să țipe sau să critice când au fost adoptate prin ordonanță de urgență zeci de modificări la Codul penal, violând Constituția, pentru că acolo au fost afectate drepturile, pentru că s-au mărit pedepsele”, a arătat președintele PSD.

Dragnea anunță că va vorbi despre ”adevărații penali”

Totodată, Dragnea a spus că, de săptămâna viitoare, o să înceapă și el să vorbească despre „adevărații penali din România”, deoarece s-a săturat de faptul că se arată numai spre PSD.

„Eu cred că săptămâna viitoare o să încep și eu să vorbesc — de la mijlocul săptămânii viitoare încolo — despre adevărații penali din România, pentru că eu m-am cam săturat să se vorbească de penali, penali, penali arătând la PSD și la ALDE. N-am crezut că o să fac lucrurile astea până acum, dar, după ce intrăm în procedurile parlamentare pentru buget, o să începem să lămurim aceste lucruri. M-am săturat și m-am plictisit de plângerile penale făcute de cei de la PNL și de cei de la USR. Nu l-am văzut pe dl. Lazăr (procurorul general Augustin Lazăr — n.r.) să-mi răspundă la întrebarea pusă la o emisiune — dacă a primit o plângere de la AEP privind finanțarea ilegală a USR”, a afirmat Liviu Dragnea.