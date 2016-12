Dragnea recunoaște că relaţia sa cu Iohannis este una de ”ostilitate totală”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, joi seară, că şeful statului, Klaus Iohannis, i-a lăsat impresia că intenţionează să facă anunţul desemnării lui Sevil Shhaideh ca premier în cursul zilei, el arătând că acesta s-a răzgândit după consultările cu Traian Băsescu.

”Eu din discuţia pe care am avut-o cu preşedintele ieri (miercuri, n.r), la consultări, mie mi-a dat impresia – şi nu numai mie, ci şi domnului Tăriceanu – că într-adevăr a doua zi voia să facă o nominalizare”, a spus Dragnea la Antena 3, citat de Mediafax.

El a declarat că la consultările cu PSD-ALDE de miercuri Iohannis a afirmat că propunerea avansată – Sevil Shhaideh premier – este una bună.

”Eu vă spun ce a spus, cred că a fost surprins, multă lume a fost surprinsă, dar prima reacţie a fost <Este o propunere foarte bună pentru că o ştiu>. Am şi rememorat amândoi, amândoi am lucrat cu doamna Shhaideh. A spus că aşeaptă consultările cu toate partidele şi apoi va lua o decizie. Eu l-am întrebat dacă mâine, adică dacă azi (joi, n.r.) face anunţul şi a zis că vrea să termine consultările şi după aia. Părerea mea mea a fost că avea în intenţie ca azi (joi, n.r) să facă acest anunţ”, a relatat Dragnea.



Întrebat de ce s-a răzgâdit Iohannis, liderul PSD a răspuns: ”L-am urmărit pe Traian Băsescu când a ieşit de la consultări şi în stilul ăla securist, securistoid al lui Băsescu a lăsat să se înţeleagă că i-a dat nu ştiu ce informaţii preşedintelui Iohannis. Omul o fi făcut un pas înapoi, o fi zis <Hai să verificăm>, o fi văzut şi ce se întâmplă în presă, dar rezultatul nu e în regulă”.

După consultările cu Klaus Iohannis de joi, fostul preşedinte Traian Băsescu a menţionat legăturile soţului lui Sevil Shhaideh cu regimul de la Damasc, spunând că a abordat acest subiect cu şefului statului.

”Inclusiv o atenţionare legată de faptul că este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc am exprimat. Am spus maxim ce pot să spun public”, a punctat Traian Băsescu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a mai declarat, joi seară, că prima măsură a PSD în cazul în care şeful statului, Klaus Iohannis, nu ar desemna-o pe Sevil Shhaideh premier, ar fi sesizarea CCR, el sugerând că ar exista şi o a doua măsură, fără a vorbi textual despre aceasta.

Dragnea a fost solicitat, joi seara, la Antena 3, să detalieze declaraţia pe care a făcut-o la ieşirea de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema desenării premierului, când a spus că Sevil Shhaideh este singura propunere de premier şi că ”dacă preşedintele nu acceptă, ne vedem în altă parte”.

‘Prima dată, la CCR. Prima dată”, a răspuns Dragnea.

Întrebat care ar fi a doua variantă, liderul PSD a replicat: ”Eu sper să nu ajungem nici la CCR. Dar eu am spus că voi utiliza toate mijloacele constituţionale şi legale. Şi am mai spus ceva în noaptea alegerilor: votul pe care l-am primit nu-l voi vinde, nu-l voi face cadou, nu-l voi tranzacţiona şi nu-l voi trăda. Pentru oricine este foarte simplu de înţeles ce am vrut eu să spun. Şi atunci, şi acum”.

Întrebat cum vede relaţia sa cu şeful statului, Klaus Iohannis, în condiţiile în care atât în campanie, cât şi ulterior lucrurile ”au părut ostile”, preşedintele PSD a răspuns: ”Hai să vorbim deschis. Cum adică să pară ostile? Ostile total, să fim serioşi”.

”Cred că aveţi dreptate. La 1 Decembrie eu păream că sunt după gard, nu era cert că eu sunt acolo după gard cu Tăriceanu şi Firea, păream că sunt acolo”, a completat Dragnea ironic, reiterând că relaţia sa cu Iohannis este una de ”ostilitate totală”.

Totodată el a precizat, în context, că nu intenţionează să beneficieze de protecţia SPP în calitatea sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor.