Dragnea crede că joi seara am putea avea Guvernul votat

Noul Guvern ar putea fi votat joi seara și ar putea să depună jurământul tot atunci, a declarat luni președintele PSD, Liviu Dragnea.

El a adăugat că „există o speranță” ca Mihai Tudose să fie nominalizat de președintele Klaus Iohannis pentru a ocupa funcția de premier, notează Agerpres.

„Dacă președintele face această nominalizare, și dacă o face azi, așa cum sperăm, declanșăm procedurile parlamentare. Deci dacă nominalizarea apare azi, joi după-amiază, seara estimăm să avem Guvernul votat și poate chiar în aceeași seară să depună jurământul”, a declarat Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv Național al PSD.

El a arătat că nu are garanții că președintele Iohannis va accepta propunerea, dar și-a exprimat convingerea că, „ținând cont de toate declarațiile și pozițiile publice din ultima perioadă”, șeful statului dorește ca în România să se instaleze destul de repede un Guvern care să nu pună sub semnul întrebării stabilitatea economică și socială a țării.

„Părerea mea este că președintele nu va dori ca această criză să se prelungească. Eu îmi exprim speranța că președintele României va accepta propunerea majorității parlamentare”, a adăugat președintele Camerei Deputaților.

Dragnea: Nu am avut niciodată vreo umbră de dovadă că Mihai Tudose ar avea dublă comandă

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că în ultimii ani nu a avut niciodată vreo umbră de dovadă că Mihai Tudose, validat pentru funcția de premier de Comitetul Executiv Național al PSD, ar avea dublă comandă.

„Am văzut și despre mine, în ultima perioadă, că am fost racolat în rândurile Securității de generalul Coldea în tinerețea mea. Probabil că cei de la CNSAS nu au scos dosarul. Am aflat și că îmi este consilier. Deci, ce mai… și eu sunt omul sistemului și tocmai pentru asta am atâtea cicatrici. Eu nu am avut niciodată vreo umbră de dovadă, în ultimii ani, că Mihai Tudose ar avea dublă comandă. Au fost momente tensionate în PSD în ultimii ani, în care nici eu, nici alți colegi nu am văzut nicio ezitare la el în timpul luării unor decizii importante pentru partid”, a precizat Liviu Dragnea.

El a reamintit că a fost coleg cu Mihai Tudose în Guvern, pe vremea când avea calitatea de viceprim-ministru, adăugând că a lucrat cu acesta „foarte strâns”, la fel ca și cu alți miniștri.

„Aș fi văzut în acea perioadă, aș fi simțit dacă există o altă comandă la Mihai Tudose în afara comenzii guvernamentale sau — în chestiuni politice — în afara convingerilor de la partid. Convingerea mea este că nu are dublă comandă și — cu excepția celor patru colegi, cărora le respect opțiunea și votul — se pare că nici ceilalți colegi din CEx nu au părerea că Mihai Tudose are dublă comandă”, a adăugat el.

Întrebat cum comentează faptul că președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, are pentru prima dată o opinie contrară față de liderul formațiunii, Liviu Dragnea a precizat că „după întâmplarea Sorin Grindeanu, suspiciunea” este mult mai mare.

„Au fost discuții foarte serioase, au fost suspiciuni alimentate. Eu nu bănuiesc de rea credință pe nimeni din cei care au vorbit în spațiul public în aceste zile, dar asta a fost convingerea lor. Nu știu dacă motivul este că ei bănuiesc că Mihai are dublă comandă. Dar după întâmplarea cu Sorin Grindeanu, suspiciunea este mult mai mare și nu au avut încredere că Mihai Tudose… nu știu… încerc să îmi aduc aminte ce îmi spuneau: ‘va avea un comportament 100% PSD-ist în Guvern, atât în ceea ce privește relația cu partidul, cât și în ceea ce privește relația cu miniștrii’. Eu nu am văzut în toți anii vreo ezitare din partea lui Mihai Tudose în ceea ce privește poziția lui de PSD-ist”, a precizat liderul PSD.

Dragnea: Și Ponta a fost acuzat de plagiat și a fost un premier foarte bun

Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu consideră că suspiciunile de plagiat ce planează asupra lui Mihai Tudose reprezintă un motiv pentru ca președintele Klaus Iohanis să nu-l accepte pentru funcția de premier.

Întrebat dacă Mihai Tudose respectă criteriile de integritate, Liviu Dragnea a răspuns: ”eu cred că da, pentru că Tudose… au fost și alții acuzați de plagiat. El a ales să nu meargă cu procedura până la instanță, nu și-a luat doctoratul pentru salariu sau alte venituri mai mari. A făcut cerere să-și retragă doctoratul și cu asta basta”.

”Ponta a fost acuzat de plagiat și a fost un premier foarte bun”, a mai susținut liderul PSD.

Dragnea: Am fost întrebat dacă am pistolul pus la tâmplă…

Liviu Dragnea a comentat zvonurile din ultima perioadă potrivit cărora ar fi șantajat pentru a acționa în plan politic de o anumită manieră. Liderul PSD a susținut că nu poate fi șantajat pentru că, oricum, se știe totul despre el.

”Am primit și eu un mesaj de la cineva din presă care-mi e foarte drag și m-a întrebat dacă am pistolul pus la tâmplă. De vrei doi ani mi se spune că sunt șantajat. Despre mine se știe tot: și ce am făcut și ce n-am făcut. De ce să-mi mai pună cineva pistolul la tâmplă?”, a afirmat Dragnea.

Declarația a fost făcută în contextul în care PSD tocmai a votat ca propunerea sa de premier să fie în persoana lui Mihai Tudose și există speculații că atât el, cât și Sorin Grindeanu i-ar fi fost impuși lui Dragnea.