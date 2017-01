Dragnea cere SRI scoaterea acoperiților din instituții

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni că nu crede să existe în România vreo instituţie publică sau de presă care să nu aibă ”acoperiţi” SRI, el solicitând efectuarea unor verificări ale acestor informaţii de către noua Comisie parlamentară de control a activităţii serviciului.

Totodată, Dragnea s-a plâns la RTv că nu a ”prea” primit informaţii de la SRI de când a fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor, notează Mediafax.

”Nu prea am primit informaţii de când am fost ales preşedintele Camerei, nu am primit informaţii de la cei de la SRI, nu prea am primit informaţii”, a subliniat el.

Liderul PSD a mai spus că noua Comisie de control SRI are dreptul să ceară serviciului informaţii cu privire la o eventuală implicare a ofiţerilor în protestele de duminică seara.



”Şi mie mi s-a părut ciudat acel comunicat (al SRI, n.r.) la o oră din noapte, dar eu cred că Comisia SRI are tot dreptul şi obligaţia să ceară această informaţie (referitoare la implicarea SRI în protestele de duminică seara, n.r.)”, a menţionat Dragnea.

În context, el a opinat că România este o ţară ”acoperită”.

”Ţara asta până la urmă e acoperită. Eu cred – dar cred, de aia trebuie ca Comisia de control să ceară lămuriri – eu cred că nu există instituţie publică din România în care să nu fie acoperiţi de la SRI. Nu cred că este vreo instituţie de presă care să nu aibă acoperiţi de la SRI. S-a vorbit din ce în ce mai mult despre acoperiţi din justiţie. Parcă e prea acoperită ţara asta. Pentru ce e nevoie ? Nu cumva e prea mare reţeaua asta de acoperiţi? Că nu mai ştii care e acoperit şi care nu e?”, a afirmat Dragnea.

El a cerut explicaţii privind oportunitatea existenţei unei astfel de reţele de acoperiţi şi a arătat că aceşti ”informatori” pot influenţa activitatea instituţiilor respective.

”Se poate infuenţa într-un fel sau altul de către cei care i-au acoperit, de către SRI, ceea ce nu e sănătos, nu cred că vrea domnul Hellvig să facă aşa ceva”, a remarcat social-democratul.

„Respingem categoric orice încercare de a implica SRI în dispute politice, organizare de proteste sau alte acţiuni care nu ţin de misiunile asumate potrivit cadrului legal. Considerăm aceste afirmaţii denigratoare şi menite să afecteze instituţii fundamentale ale regimului democratic. SRI îşi reafirmă determinarea de a rămâne echidistant, neimplicat politic şi concentrat pe îndeplinirea misiunilor sale cu respectarea strictă a legii”, a transmis SRI duminică seara.

Comisia pentru controlul activităţii SRI îl va audia miercuri pe directorul SRI, Eduard Hellvig, pe tema bugetului şi situaţiei instituţiei, senatorul UDMR Verestoy Attila declarând luni pentru Mediafax că lui Hellvig i-ar putea fi cerute lămuri şi despre protestele de la sfârşitul săptămânii.