Dragnea acuză presiuni din partea președintelui

Președintele PSD, Liviu Dragnea, afirmă că nu este în război cu nimeni, cu atât mai puțin cu șeful statului, dar susține că simte o presiune foarte mare și amenințări în permanență.



„Eu nu sunt în război. Că simt o presiune foarte mare, simt amenințări în permanență și de la dumnealui și de la alți purtători de voce și de vorbe, dar eu în război nu sunt. De la mine n-o să vedeți nimic pornit împotriva dumnealui. Pentru că eu am altă preocupare: programul de guvernare. Și n-o să fac absolut nimic care să genereze ceva rău pentru români (…) Dacă rămânem în picioare acest program se va aplica mai mult decât am spus”, a declarat Dragnea, marți seara, la Antena 3, citat de Mediafax.

Liderul social-democraților a arătat că răspunde provocărilor venite din partea altora cu măsurile din programul de guvernare cu care PSD a câștigat alegerile parlamentare din decembrie 2016.

„Cu aceste măsuri răspund. Eu am fost în campanie electorală să le spun românilor că o să le fac viața mai bună și asta facem zi de zi. Nu voi răspunde și nu voi intra în război, în schimb voi face un lucru. Eu o să fac tot ce pot ca să protejez și Guvernul și Parlamentul de aceste agresiuni. Să tragă în mine. Pe mine nu mă interesează niciun război, ci Guvernul și Parlamentul să pună în practică acest program de guvernare. Și nici n-o să pierd timpul cu tot felul de răspunsuri și reacții la nu știu care purtători, purtătoare de vorbe”, a reiterat Dragnea.

Acesta a spus că a analizat tot ce s-a întâmplat în perioada de după alegeri și a ajuns la concluzia că nu mai e cazul să creadă în coincidențe și că există un plan ca programul de guvernare al PSD să nu fie pus în aplicare.

„Am analizat tot ce s-a întâmplat de la alegeri încoace. (…) Încep să mă gândesc serios că nu mai e cazul să mă cred la nesfârșit în coincidențe. Cred că există un plan ca acest program de guvernare să nu se pună în aplicare, pentru că ar arăta de fapt diferența mare între un partid, o coaliție, niște oameni serioși și responsabili care au spus că această țară poate fi altceva și românii să trăiască mult mai bine și dezastrul „Guvernului meu” din 2016, cu efecte — probabil se gândește cineva — asupra alegerilor prezidențiale. Este un atac violent împotriva bunăstării românilor, a stabilității României și a viitorului acestei țări”, a subliniat Liviu Dragnea.

Întrebat ce șanse ar fi ca cineva ”să-l pună jos”, președintele PSD a subliniat că el nu mai are „cale de întors” și că nu are niciun fel de ezitare.

„La mine cred că sunt șansele foarte mici, s-ar putea ca și ceilalți să reziste. La mine șansele sunt foarte mici pentru că dacă e să mor, am ales să mor în picioare. Jos nu mă poate pune. Sper să nu ajungem acolo. Eu nu am cale de întors, nu am niciun fel de ezitare. Am luat niște măsuri foarte dure și fără niciun fel bâlbâială și în campanie și după alegeri și în modul în care s-a format guvernul și în modul în care cer implementarea acestui program de guvernare. Dar presiuni sunt foarte mari”, a punctat Liviu Dragnea.