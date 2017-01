Dragnea acuză guvernul Cioloş că a cheltuit ilegal 2 miliarde euro

Fostul premier a declarat că acuzaţia este mincinoasă şi că PSD isi acopera promisiunile mincinoase cu diversiuni

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că „este foarte posibil” să iniţieze o comisie parlamentară de anchetă în faţa căreia să fie chemaţi fostul premier Dacian Cioloş, fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fiscal.

Aceştia ar urma să dea explicaţii în legătură cu rectificarea bugetară din noiembrie 2016.

Liderul PSD a declarat, într-o emisiune televizată, că rectificarea bugetară pozitivă din luna noiembrie ar fi fost făcută în baza unor calcule greşite. Şi că, la sfârşitul anului 2016, încasările la buget nu sunt mai mari cu 3 miliarde de lei, aşa cum a estimat Guvernul Cioiloş, ci mai mici cu până la 14 miliarde de lei.

„Vorbim de cel puţin cinci persoane care trebuie să dea explicaţii: primul ministru, ministrul Finanţelor, ministrul Fondurilor europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fiscal.

Ei au estimat pe hârtie, având la bază probabil nişte angajamente scrise din partea unor decidenţi, că veniturile în România la finalul anului 2016 vor creşte cu aproape 3 miliarde.

Drept pentru care au făcut o rectificare pozitivă. Asta era undeva în 23 noiembrie. 31 decembrie ne arată că veniturile sunt mai mici cu zece miliarde sau cu 14, o să primesc toate datele mâine dimineaţă. Iertaţi-mă, dar asta este total ilegal”, a declarat Liviu Dragnea.

Sesiune extraordinară a Parlamentului

Liderul PSD a spus că din cauza acelei rectificări bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai puţin. „Cine a minţit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România, va trebui să plătească.

Să vedem şi cum domnul preşedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat că aceste date sunt reale. Suntem în situaţia în care bugetul României pe anul 2017 are o gaură de 10 miliarde de lei pe care sigur că o s-o acoperim, dar aceşti 10 miliarde de lei puteau să se ducă în alte lucruri bune pentru români. Dacă lucrurile se vor adeveri ne vom afla într-o situaţie fără precedent în România”, a mai spus Dragnea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară, după ce PNL şi USR au atacat la Curtea Constituţională legea care abilitează Guvernul să emită ordonanţe de urgenţă în domeniile reglementate de legi organice.

„Convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară. De ce? Pentru ca Guvernul să poată să emită ordonanţe. Parlamentul fiind convocat în sesiune extraordinară, Guvernul poate emite ordonanţe. Noi nu ne pierdem în detalii.

Am văzut că acest Guvern se doreşte să fie blocat, foarte bine, folosim toate pârghiile legale şi constituţionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului condiţiile să guverneze”, a anunţat Liviu Dragnea într-o emisiune la un post de televiziune.

PNL şi USR susţin că legea permite Executivului să se substituie Legislativului şi că, totodată, ar permite Cabinetului Grindeanu să modifice legi organice prin ordonanţe simple, ceea ce este contrar Constituţiei.

Liderul PSD i-a transmis un mesaj şi preşedintelui Klaus Iohannis. Liviu Dragnea spune că dacă şeful statului va încerca să întârzie promulgarea legilor adoptate de Parlament, măsurile vor fi puse în aplicare prin ordonanţe emise de Guvern. Însă nu ia în calcul, în acest moment, o acţiune de suspendare a preşedintelui.

Întrebat dacă are în vedere inclusiv suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, liderul PSD a negat: „Nu, am spus mereu că trebuie avută în vedere ca ultima soluţie, ultima soluţie pe care nici măcar n-o văd în zare. Nu asta este preocuparea noastră. Categoric nu”.

Cioloş: “Bugetul ţării nu este un sac fără fund”

Fostul premier Dacian Cioloş îi transmite preşedintelui social-democraţilor, Liviu Dragnea, că bugetul ţării ‘nu este un sac fără fund’ şi ‘nu poate fi administrat haiduceşte’, susţinând că PSD îşi acoperă ‘nerealizările şi promisiunile mincinoase cu diversiuni şi propagandă’.

“Bugetul ţării nu este un sac fără fund şi nici nu poate fi administrat haiduceşte, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit şi plătesc taxe, ne veţi îndatora ţara şi viitorul.

Chiar aşa, de ce nu aţi spus în campanie că veţi creşte taxele pentru o parte dintre angajaţi şi aţi făcut acest lucru în a doua şedinţă de Guvern?’, a scris Cioloş, luni, pe Facebook. El a adăugat că, în 2016, veniturile au fost mai mari decât în 2015 iar deficitul final a fost sub cel prognozat.