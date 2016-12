Dragnea a descoperit secretul succesului

Ultimele zile din an sunt dedicate de obicei bilanțurilor. Se trage linie, se adună și se scad realizările și eșecurile. Fiind și sărbătorile de Crăciun există tendința de a fi mai toleranți, mai iertători cu ceilalți și cu noi înșine. Mai trecem cu vederea părțile rele și ne concentrăm pe cele bune. Zicala din popor spune “cele rele să se spele, cele bune să se-adune”. Cei mai mulți nu țin seama de acest lucru. Adversarii se uită unii la alții și văd numai părțile rele.

Și mai fac eforturi de a exagera, de a inventa lucruri și mai rele unii despre alții. Sigur, ne referim aici la adversarii politici. Pentru că ne dirijează viața, ei iau decizii în numele poporului pe care-l reprezintă datorită voturilor pe care le-au obținut în alegeri.

Cel mai reprezentativ, omul care a obținut cele mai multe voturi, după cum a fost gândită Constituția, este președintele țării. La americani, datorită sistemului lor electoral, nu întotdeauna câștigă cel ce a luat mai multe voturi. De exemplu la alegerile precedente Hillary Clinton a luat cu 2 milioane de voturi mai multe, dar Donald Trump a câștigat mai mulți electori. Și a ajuns el președinte. În Ungaria nu se alege președintele prin vot direct, fiind ales de parlament.

Prin urmare nu există un cult al președintelui. Noi părem a fi o excepție. Președintele are și nu are putere. Nici nu știm exact ce putere îi conferă Constituția. Are exact atâta putere cât își dorește. Fiecare, după ambiția lui, are sau nu autoritate, are sau nu influență.

Până acum, cu excepția premierilor Nicolae Văcăroiu și Emil Boc, toți premierii au intrat în conflict cu președintele. De data aceasta, după alegerile parlamentare, conflictul s-a deschis între președintele partidului care a câștigat alegerile și președintele țării. Nu se spun vorbe mari. Este un război cu vorbe puține, cu aluzii. Vin Sfintele Sărbători și ar fi de așteptat ca bilețelele sau sms-urile secrete dintre președinte și liderii politici să cuprindă criptograme precum “Sărbători fericite” și “La mulți ani”. Liviu Dragnea ar putea merge cu colindul pe la Cotroceni și, între două prăjituri și un pahar de vin, să pună țara la cale.

Pentru prima oară după alegerile parlamentare, președintele partidului care a câștigat alegerile devine și un lider de direcție. Liviu Dragnea tinde să demonstreze că este un politician de viziune. Vrea să muncească 24 de ore din 24 și vrea să-i pună și pe alții la treabă. Președintele Iohannis, cum ar veni, prin amânarea desemnării premierului propus, nu se grăbește. Și prin asta încurcă lucrurile, rupe ritmul muncii. Care, de fapt, nici nu a început.

Sărbătorile vor trece. Până la urmă vom avea un premier. Dragnea insistă că va fi Sevil Shhaideh. Președintele, se pare sau se speculează, ar dori pe oricine altcineva care nu-i este pe plac lui Liviu Dragnea. Așa, de dragul confruntării. Pentru că întreaga viață politică din România este clădită pe confruntare. Energiile se consumă în luptă, nu prin muncă.

Probabil Liviu Dragnea a prins un fir, a descoperit un mic secret care crede că este la originea succesului: munca. A fost foarte greu. Clasei politice românești i-au trebuit 27 de ani până a descoperit acest lucru.

Este cam aiurea să vorbim despre muncă în ajunul Sărbătorilor. În aceste zile, când toată lumea bea și mănâncă, Liviu Dragnea și-ar fi dorit să-i adune pe cei care ar urma să facă parte din viitorul guvern. Președintele Iohannis a decretat: “după Crăciun”. E bine? Nu e bine? Măcar dacă ar fi niște săr­bători liniștite. Iar odată trecute, toată lumea la muncă.