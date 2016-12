Dragnea a câștigat războiul, Iohannis va câștiga pacea?

Nici la putere, nici în opoziție. În timp ce președintele Klaus Iohhanis se confruntă de unul singur cu partidele care au câștigat alegerile parlamentare, guvernul Cioloș își vede de treabă. Nederanjat de nimeni, încheie contracte, fiecare ministru aranjându-și cum poate viitorul. Sindicatele au amuțit, presa este bulversată, cetățenii de rând sunt năuciți. Nici partidele care au obținut rezultate mai slabe la alegeri nu știu în ce direcție să o ia.

Practic, PNL este încă la putere din moment ce susține guvernul în exercițiu. PSD și ALDE au majoritate parlamentară, dar nu sunt la putere. Președintele și-ar fi luat angajamentul să împiedice prin orice mijloace să ajungă PSD la guvernare. Primul pas l-a făcut refuzând propunerea de prim ministru avansată de coaliția majoritară.

După șocul produs de Liviu Dragnea prin propunerea pentru funcția de prim ministru a unei persoane fără anvergură politică, a urmat șocul produs de refuzul lui Klaus Iohannis. Este rândul PSD să vină cu o contramăsură. Conducerea PSD a decis ieri să nu mai meargă la Cotroceni cu aceeași propunere. Pentru câteva zile Sevil Shhaideh a ajuns o minge de ping pong între două forțe care se confruntă. Dacă președintele refuză propunerea pentru a doua oară, nu poate urma decât declanșarea procedurii de supendare.

Având majoritatea în parlament, suspendarea va fi votată. Odată instalat în funcția de președinte interimar, Călin Popescu Tăriceanu va desemna în funcția de prim ministru candidatul propus de PSD. Sau mai este posibilă varianta radicală: desemnarea lui Liviu Dragnea ca prim ministru?

Acest lucru presupune anularea unui articol din legea din 2001 care stipulează că o persoană condamnată nu poate deține funcția de ministru sau de prim ministru, în cazul lui Dragnea.

Va merge PSD pe varianta radicală sau o va lua mai ușor? Decizia luată de Comitetul Executiv al PSD a fost la fel de neobișnuită. Noua propunere cu care va merge în fața președintelui nu este Liviu Dragnea, deși conducerea PSD l-a propus. Nu este o figură cunoscută. Nici Sorin Grindeanu, noua propunere de prim ministru, nu are anvergură politică.

Liviu Dragnea a făcut o mare gafă cu prima lui propunere. Experimentul Sevil Shhaideh demonstrează că fiecare politician are o limită, chiar dacă la un moment dat părea că are sub control întreaga situație. S-a dovedit un bun organizator, un bun strateg, dar există multe exemple în istorie când unii au câștigat războiul, dar au pierdut pacea. Liviu Dragnea a câștigat războiul, dar are probleme la “conferințele” de pace. El nu s-a dovedit un foarte bun negociator. A riscat cu prima propunere. Nu s-a consultat cu nimeni din partid. După cum a declarat până în momentul deschiderii plicului doar el a știut numele premierului propus, Sevil Shhaideh. Ce partid permite așa ceva?

Noua propunere a urmat toate procedurile. Președintelui îi va fi mai greu să nu accepte. PSD, la fel ca PNL, trec printr-o mică epocă matriarhală. Aruncă femeile în față. Alina Gorghiu nu s-a ridicat la înălțimea aștepărilor. A fost înlocuită tot de o femeie, Raluca Turcan. Dar adevărata putere este în mâna unui bărbat, președintele Iohannis. La PSD situația este deja diferită. Deși în prima fază a fost propusă o femeie pentru funcția de premier, adevărata putere știa toată lumea că este în mâna lui Liviu Dragnea. Exercitarea puterii prin intermediar se practică în țări exotice. Cum s-a ajuns la mimarea jocului democratic este greu de explicat.

S-a ajuns la o nouă propunere. Dragnea preciza că nu dorește ca la Palatul Victoria să se formze un nucleu de putere. Deci viitorul premier, dacă va fi acceptat de Iohannis, va avea alt statut decât foștii prim miniștri. Pentru prima oară puterea legislativă, parlamentul, își va relua rolul de cea mai importantă instituție a democrației. Lucrul bun este că parlamentul nu va mai fi o anexă a guvernului, ci guvernul va fi controlat de parlament.