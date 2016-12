Dragnea a anunţat calendarul de învestitură al Guvernului

Coaliţia PSD – ALDE a dat dovadă de maximă răbdare, înţelegere şi responsabilitate, a declarat vineri preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, după desemnarea de către şeful statului a lui Sorin Grindeanu în funcţia de premier.

„Noi am dat dovadă de maximă răbdare, înţelegere şi înţelepciune, pentru că am pus în permanenţă deasupra dorinţele legitime, fireşti, şi ale noastre şi ale populaţiei, de a avea un guvern cât mai repede instalat şi asta putea genera o reacţie mai dură din partea noastră, care avea ca finalitate o criză politică profundă. Am pus deasupra interesul României, de a avea o stabilitate politică ce ne dă posibilitatea să punem în aplicare programul nostru de guvernare votat”, a afirmat Dragnea, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că nu înţelege de ce desemnarea premierului nu a fost făcută joi, notează Agerpres.

Dragnea a trecut în revistă o serie de măsuri sociale din programul de guvernare, care vor fi aplicate începând de anul viitor.

Liderul PSD a precizat că jocul de aşteptare al preşedintelui a condus la întârzierea unor măsuri din programul de guvernare al PSD, care urmau să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Dragnea a precizat că programul va fi ajustat şi toate aceste măsuri vor intra în vigoare de la 1 februarie.

Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, vineri, că discutase cu președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, să declanșeze suspendarea președintelui, dacă Iohannis n -l desemna vienri pe Sorin Grindeanu Prim-Ministru al României.

„Am așteptat până în clipă. Vă pot spune că ultima discuție pe care am avut o aseară cu Tăriceanu fusese ca astăzi, dacă nu apărea această desemnare, să convenim pentru săptămâna viitoare convocarea parlamentului în sesiune extraordinară pentru a urma calea unor proceduri constituționale pentru a instala totuși guvernuld e care România are nevoie”, a spus Dragnea.

Dragnea a anunţat care va fi calendarul de învestitură al Guvernului

”Am stabilit care este calendarul de acţiuni pentru zilele viitoare:

– Marţi, de la ora 10.30 avem Birouri Permanente în fiecare Cameră, ulterior plen

– De la ora 14.00 fiecare for de partid va aproba lista miniştrilor

– 16.00 – 16.30: depunerea listei de miniştri de către prim-ministru,

– 18.00: consultări cu UDMR şi minorităţile naţionale, dacă doresc

– Miercuri, 4 ianuarie, audierile miniştrilor în comisii, de la ora 15.00 la ora 18.00 prezentarea programului de guvernare şi apoi votul de învestitură în faţa celor două Camere.

– Vom trimite o scrisoare preşedintelui pentru ca la ora 19.00, pe 4 ianuarie, să avem jurământul în faţa preşedintelui”, a spus Dragnea.