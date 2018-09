Două spectacole ale Festivalului Tranzit Feszt vor avea loc la Poesis

Duminică se deschide noua stagiune a secţiei române la Teatrul de Nord

Managerul general Nagy Orban şi cei doi directori artistici ai secţiilor română şi maghiară de la Teatrul de Nord Satu Mare, Ovidiu Caiţa şi Bessenyei Gedo Istvan, au prezentat presei noua ediţie a festivalului multicultural Tranzit Feszt, care va începe în 28 septembrie. Două dintre spectacole vor fi găzduite de Centrul Multicultural Poesis.

Marţi, 2 octombrie, la Club Poesis are loc spectacolul de improvizaţie ”Just Push Play”, iar sâmbătă, 6 octombrie, un concert de muzică rusească susţinut de actriţa Tania Popa de la Teatrul Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti, născută în Republica Moldova. Ambele evenimente vor începe la ora 21.

32 de întâlniri cu teatrul de ultimă oră

Festivalul Internaţional Multicultural de Teatru Tranzit Feszt organizat de Teatrul de Nord cu sprijinul Consiliului Judeţean şi Consiliului Local Satu Mare e va desfăşura în perioada 28 septembrie – 7 octombrie sub semnul ideii de identitate. Festivalul îşi propune, prin invitarea unor producţii de bună calitate şi recente, să creeze un spaţiu pentru dialogul dintre artişti, culturi şi comunităţi. Cele 32 de evenimente includ spectacole de teatru, concerte, improvizaţie, instalaţii video, workshopuri.

Vor lua parte la festival următoarele trupe: Teatrul Municipal din Baia Mare, Teatrul Yorick din Târgu Mureş, Teatrul Tamasi Aron din Sfântu Gheorghe, Trap Door Theatre din Chicago (SUA), Teatrul Naţional Csokonai din Debrecen (Ungaria), Reactor de creacţie şi experiment Cluj-Napoca, Teatrul Figura Studio, din Gheorgheni, Studio Act din Oradea, Studio M, din Sfântu Gheorghe, Teatrul Csiky Gergely din Kaposvar (Ungaria), Teatrul Eugene Ionesco din Chişinău (Republica Moldova), Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Compania Andras Lorant din Târgu Mureş, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Asociaţia Animact din Târgu Mureş, Teatrul ”Aureliu Manea” din Turda, Teatrul Naţional din Târgu Mureş – Comapnia Guga Junior, Waitingroom Project din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional din Miskolc (Ungaria), Teatrul ACT din Bucureşti şi, desigur, cele două secţii ale Teatrului de Nord din Satu Mare.

Programul complet Tranzit Feszt 2018

VINERI 28 septembrie

Ora 17.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – ALBASTRU.GALBEN.ROŞU de Radu Macrinici, Teatrul Municipal Baia Mare (RO)

Ora 18.00 – Casa de Cultură – MARÓ de Székely Csaba, regia Ándi Gherghe, Teatrul Yorick, Târgu Mureş (HU, RO) – spectacol din proiectul FocusDrama:Ro

Ora 20.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – ALICE după Lewis Carroll, regia Bocsárdi László, Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe (HU) – spectacol titrat în limba română

SÂMBĂTĂ 29 septembrie

Ora 16.00//20.00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – OCCIDENTAL EXPRESS de Matei Visniec, regia Szabó K. István, Trap Door Theatre, Chicago, S.U.A. – spectacol în limba engleză titrat în limba română

Ora 18.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – JULIETA – UN DIALOG DESPRE IUBIRE de Visky András, regia Szabó K. István, Teatrul National Csokonai, Debreţin, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 21.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – ÎN UMBRA MARELUI PLAN, regia Catinca Drăgănescu, Reactor de creaţie şi experiment, Cluj-Napoca (RO) – spectacol din proiectul FocusDrama:Ro

DUMINICĂ 30 septembrie

Ora 15.00//21.00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – MARTIRI de Marius von Mayenburg, regia Keresztes Attila, Teatrul Figura Stúdió, Gheorgheni (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 17.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – VĂ PLAC BANANELE, TOVARĂŞI? de Székely Csaba, regia Ándi Gherghe, Studio Act, Oradea (RO) – spectacol din proiectul FocusDrama:Ro

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare (public pe scenă) – To_R, regia Frenák Pál, Studio M, Sfântu Gheorghe (HU)

LUNI 1 octombrie

Ora 16.00//19.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – BUNĂ, NAZISTULE!, regia Fándly Csaba, Teatrul Csiky Gergely, Kaposvár, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – CĂLDURĂ ÎN NOIEMBRIE de Yana Dobreva, regia Petru Vutcărău, Teatrul Eugene Ionesco, Chişinău, Republica Moldova (RO)

Ora 20.30 – Teatrul de Nord, Sala Studio – ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL, Teatrul Csiky Gergely, Kaposvár, Ungaria (HU)

Ora 21.00 – Casa de Cultură – POVESTE DIN TRANSILVANIA/ERDÉLYI MESE de George Ştefan, regia Ándi Gherghe, Studio Act, Oradea (RO, HU)

MARŢI 2 octombrie

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare (public pe scenă) – ORAŞUL NOSTRU, scenariu colectiv după Thornton Wilder, regia Cristian Ban, Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad (RO)

Ora 21.00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – NEXT, regizor-coregraf Dabóczi Dávid, Compania András Lóránt, Târgu Mureş

Ora 22.00 – Club Poesis – JUST PUSH PLAY – Improv Show (RO)

MIERCURI 3 octombrie

Ora 15.00//21.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare (public pe scenă) – ILEGITIM, adaptare scenică de Adrian Sitaru după un text colectiv creat de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, regia Adrian Sitaru, Teatrul Maghiar de Stat Cluj (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – PROTEJAT/NEPROTEJAT de Olga Macrinici şi Adriana Radu, Asociaţia ANIMACT, Târgu Mureş (RO)

JOI 4 octombrie

Ora 15.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – ATELIER susţinut de Asociaţia ANIMACT, Târgu Mureş (RO)

Ora 17.00 – Casa de Cultură – TRIX SHOW, regia şi scenariul Mihai Gruia Sandu, Teatrul Aureliu Manea, Turda (RO)

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – IDIOTUL după F. M. Dostoievski, regia Sardar Tagirovsky, Teatrul Naţional Csokonai, Debreţin, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

VINERI 5 octombrie

Ora 16.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – AVIOANE DE HÂRTIE de Elise Wilk, regia Carmen Frăţilă, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa de elevi voluntari (RO) –

Ora 18.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – OFFLINE, regia Laurenţiu Blaga, Teatrul Naţional Târgu Mureş – Compania Guga Junior (RO) –

Ora 17.30//21.00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – DUMBRAVA, text şi regie Botos Bálint, Waitingroom Project, Cluj-Napoca (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – REŢETA PERFECŢIUNII ÎN FOARTE MULŢI PAŞI CARE NU DUC NICĂIERI, spectacol de Andrea Gavriliu, Teatrul de Nord Satu Mare – Secţia Română (RO)

Ora 22.00 – Moose Bar – ANDREI RAICU & DIMITRIS PALADE PRESENTS RAD π + BOGDAN OLARSON, instalaţie audio-video

SÂMBĂTĂ 6 octombrie

Ora 11.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – ATELIER DE TEATRU DEVISED suţinut de Laurenţiu Blaga (RO) –

Ora 15.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio – THE WHOLE IS ALWAYS LESS THAN THE SUM OF IT’S PART (ÎNTREGUL ESTE ÎNTOTDEAUNA MAI PUŢIN DECÂT SUMA PĂRŢILOR) – Instalaţie de Bogdan Olarson şi Andrei Raicu

Ora 18.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – CLASA NOASTRĂ de Tadeusz Słobodzianek, regia Béres Attila, Teatrul Naţional din Miskolc, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 21.00 – Club Poesis – RUSSIAN NIGHT, concert cu Tania Popa (RO)

DUMINICĂ 7 octombrie

Ora 17.00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – CINCISPREZECE ÎNCERCĂRI PENTRU ACTORIE de Tom Dugdale şi Hatházi András, regia Tom Dugdale, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare – STAGE DOGS de Florin Piersic jr., Teatrul Act Bucureşti (RO)

Toate spectacolele în limba maghiară vor fi titrate în limba română, iar cele în limba română vor avea titrare în limba maghiară.

Deschidere de stagiune cu teatru fizic

Un spectacol de o factură cu totul inedită deschide stagiunea secţiei române duminică seară la Sala Mare. ”Reţeta perfecţiunii în foarte mulţi paşi care nu duc nicăieri” este un spectacol de teatru-dans, sau teatru fizic – cum îl numeşte realizatoarea lui, cunoscuta coregrafă şi dansatoare Andrea Gavriliu.

Scenografia este semnată de Alexandru Petre. Muzică: Mihai Dobre. Asistent coregrafie: Roxana Fânaţă. Light design: Lucian Moga, Alexandru Dancu. Distribuţia: Roxana Fânaţă, Cristian But, Andrei Stan, Raluca Mara, Vlad Mureşan, Ioana Cheregi, Andrei Gîjulete, Crina Andriucă.

Premiera are loc duminică, 16 septembrie, în Sala Mare, de la ora 19, iar spectacolul, care durează o oră şi nu este inclus în abonamente, va fi prezentat şi luni, 17 septembrie, de la aceeaşi oră. Este inclus şi în programul Tranzit Feszt.